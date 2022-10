Edwin Martínez dijo que "agradecería" que la Fiscalía lo incluyera en la investigación "para limpiar su imagen" | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El congresista de la bancada Integridad y Desarrollo, Edwin Martínez Talavera, en diálogo con RPP Noticias, reconoció que sí se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, pero que no fue "a través de intermediarios" y que los encuentros fueron para actividades vinculadas a su representación legislativa.

"Yo me he reunido varias veces con el presidente, creo que seis o siete veces. La primera vez con todo el partido de Acción Popular, en mérito de que invitó a todas las fuerzas políticas para dialogar y ver cómo canalizábamos el desarrollo del país. Reunión totalmente infructífera", indicó.

En las otras ocasiones, según dijo, dos fueron para tratar "temas netamente sociales" relacionados a la salud "de algunos niños que pidieron que los apoye"; y otras para "intentar" que el jefe de Estado "cambiase la visión del país y pusiese ministros que fueran probos".

"En otras oportunidades, ha sido para ver netamente problemas de la región Arequipa, acompañado de alcaldes de la región y, en una oportunidad, de la gobernadora de Arequipa", señaló.

"No conozco a Auner Vásquez"

Asimismo, el congresista Martínez Talavera señaló que no conoce a Auner Vásquez, ex funcionario del Ministerio de Justicia quien, según un colaborador eficaz, habría sido el encargado de gestionar reuniones con diversos congresistas para que voten en contra de la vacancia presidencial a cambio de favorecimientos políticos.

"Yo soy claro: no conozco al señor Auner Vásquez, ni quiera sé quién es. Cuando he ido a Palacio de Gobierno he conversado única y exclusivamente con el presidente Castillo. Y quien me ha llevado a él ha sido un edecán, un miembro de la seguridad para conversar directamente con él (...) Nadie del Ejecutivo se me ha acercado para decirme: le vamos a dar esto a cambio de esto. Jamás", refirió.

En ese sentido, dijo que "agradecería" si el Ministerio Público lo incluye en las investigaciones para tener la oportunidad de "limpiar" su "imagen".

"Si se me incluyese en la denuncia del fiscal, en buena hora, porque a mí sí me gusta aclarar las cosas. Si es que he cometido algún ilícito o irregularidad, debería estar procesado o sentenciado, responsabilidad que he asumido al venir al Congreso de la República, para someterme a todo", señaló.

"Ahora sí votaría por la vacancia"



Además, el parlamentario negó que en los encuentros que sostuvo con el jefe de Estado se hayan dado negociaciones para votar en contra de la vacancia presidencial.

"Mi voto no se somete a prebendas ni a intereses políticos o económicos. Yo he votado de acuerdo a lo que dicta mi conciencia, y todo trabajo que he hecho en el Legislativo o cuando he sido alcalde ha sido pensando en mejorar las condiciones de vida de la población a la que represento", remarcó.

Al respecto, precisó que sí votó en contra de la vacancia presidencial en la primera ocasión, pero, en la siguiente moción, lo hizo a favor. No obstante, remarcó que ahora sí votaría por la vacancia del presidente Pedro Castillo y que está "100% de acuerdo con la Fiscal de la Nación".

"No soy partícipe de vacancias, de censuras porque es debilitar la institucionalidad de los poderes, (sin embargo) después de tremendo caos político, social y económico, definitivamente, yo votaría por la vacancia del presidente, en mérito de que ha demostrado incapacidad total para gobernar el país", manifestó.

Por otro lado, refirió que los congresistas de su bancada que son parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que son investigados por la Fiscalía como "los Niños", deberían "dar un paso al costado" de dicho grupo de trabajo parlamentario.

"Definitivamente deberían retirarse para que haya transparencia y realmente se pueda lograr objetividad en las investigaciones, deberían dar un paso al costado. Pero ya inició este proceso el propio presidente del Congreso pidiéndoles, mediante un documento, que no participen en la subcomisión", sostuvo.