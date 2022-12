Edwin Martínez reconoce que se reunió con sobrino de Pedro Castillo pero rechazó haber pedido puestos

Edwin Martínez, de Acción Popular, respondió a la versión del sobrino de Pedro Castillo. | Fuente: Foto: Congreso

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, negó haber llamado a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo y hermano del prófugo Fray Vásquez Castillo, para solicitarle puestos de trabajo. Esto, luego de que esta persona imputara a un legislador de Arequipa de este grupo parlamentario de buscar influencias.

"Él se ha comunicado conmigo. Antes de que se organice el último Gabinete de Aníbal Torres yo fui convocado por el presidente de la República, fui a Palacio de Gobierno y previo a ello este muchacho me había llamado en dos oportunidades", dijo para luego precisar que sus visitas a la casa de gobierno no fueron gestionada a través de esta persona.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario de Acción Popular reconoció que acudió en varias oportunidades a Palacio de Gobierno para conversar con el entonces presidente Pedro Castillo, aunque precisó que estas fueron para realizar pedidos de carácter "humanitario", además de otros relacionados con su región.

Tras esto, comentó que el sobrino Jaime Vásquez Castillo lo llamó por teléfono y acordaron reunirse en la vivienda del congresista, en el distrito de Jesús María. En este encuentro -relata el parlamentario de Acción Popular- el sobrino de Pedro Castillo le dijo que "mi tío (el presidente) quiere apoyo para armar un buen Gabinete".

"Él (sobrino) dice que yo lo he llamado (pero) él ha ido a mi casa. Una sola vez ha ido a mi casa y creo que fue la única vez que nos comunicamos porque yo qué necesidad tendría para llamar a este muchacho. Yo he sido convocado para armar el Gabinete, no he sido convocado para poner gente en diferentes ministerios", apuntó.

"Que me digan un solo nombre de alguien que yo haya puesto a trabajar, aunque sea en el servicio de limpieza pública, para nada. Yo lo que he hecho es pensando en el país, no pensando en un amigo ni en mí, yo lo he hecho por el país. Cuando yo fui a Palacio el grupo de mi bancada (Acción Popular) me pidió explicaciones", agregó.

Sobrino de Pedro Castillo fue señalado

A finales de octubre de este año, el contador público Edgar Lucio Roque, ex gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), denunció en el programa Cuarto Poder que realizó pagos a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, a cambio de un puesto de trabajo en la citada institución.

Lucio Roque contó al dominical que presentó su hoja de vida en la entidad cuando se enteró de un puesto de trabajo, pero le dijeron que para cerrar su contratación debía hablar con Edgar León Ordóñez, un optómetro que medía la vista de sus pacientes en un mercado de Ventanilla y fue candidato al Congreso por Perú Libre en las elecciones extraordinarias del 2020.

Gracias a su apoyo en la campaña presidencial de Pedro Castillo recibió un cargo en la SBN de 5 500 soles mensuales, luego en febrero de este año le hacen un nuevo contrato como asesor del área de finanzas y por esa función tuvo una remuneración de 35 mil soles.

De acuerdo con el contador, León Ordóñez le dijo que tenía que pasar dos filtros para obtener el empleo: no tener antecedentes por corrupción ni alguna sanción, y una “colaboración” mensual de S/. 2000 que saldría de su salario, algo que aceptó.

Edgar Lucio Roque aseveró que Jaime Vásquez Castillo estaba enterado de este acuerdo. Además, señaló que estos montos fueron entregados en efectivo hasta en cinco oportunidades, tres de ellas fueron a León y dos al mismo sobrino del presidente.