Tras pedido de recomposición: Edwin Martínez regresa a la bancada de Acción Popular y es elegido como nuevo vocero

El congresista Elvis Vergara confirmó el regreso de Edwin Martínez a la bancada de Acción Popular y será el nuevo vocero del grupo parlamentario. Asimismo, María del Carmen Alva y Silvia Monteza fueron elegidas como voceras alternas. El hecho ocurre luego de que el partido político solicitará la dimisión de la anterior bancada para su recomposición.

Cambios en la interna de la bancada de Acción Popular en el Congreso tras la renuncia de sus integrantes, a raíz de un pronunciamiento del partido ayer, domingo, en donde otorgaron un plazo de 48 horas para que todos "renuncien al actual grupo parlamentario".

Horas después se recompuso y retornaron los parlamentarios María del Carmen Alva y Edwin Martínez. Este último había sido expulsado de la bancada en junio de este año por la Secretaría Nacional de Disciplina.

La razón es sobre su voto a favor de la reelección de gobernadores y alcaldes en el Pleno del Congreso, una postura en contra a la decisión en bloque que tenía AP sobre dicho proyecto de ley.

En esa línea, el legislador Elvis Vergara informó a RPP que Edwin Martínez será el nuevo vocero del grupo parlamentarios "por votación mayoritaria".

María del Carmen Alva y Silvia Monteza ocuparán el cargo de voceras alternas, agregó el parlamentario desde el Congreso.

"Quien asumió la vocería ha sido, por votación mayoritaria, el congresista Edwin Martínez; y la congresista Silvia Monteza y Maricarmen Alva como voceras alternas. [¿Con Martínez como vocero irán al lado del oficialismo?] El vocero tiene que asumir, Edwin Martínez como tal, que ya no puede presentar o proponer o debatir, o mucho menos defender una posición como congresista, sino más bien como vocero de la bancada. [¿Se queda entonces en Ética y en Fiscalización presidiendo ambas comisiones?] Bueno, es la sentencia", declaró.

Pedido de recomposición

Como se recuerda, el día de ayer el plenario nacional del partido Acción Popular otorgó un plazo de 48 horas para que los congresistas de su bancada renuncien al actual grupo parlamentario y constituyan uno nuevo "junto con los no agrupados".

En el mismo comunicado informaron que el día sábado 4 de octubre, en una sesión extraordinaria, llamaron al orden "a la actual representación parlamentaria" en vista de los cuestionamientos "que vienen afectando la imagen del partido".

"Los congresistas que no acaten la disposición del Plenario, serán sometidos a proceso disciplinario conforme a nuestro estatuto, y estarán impedidos de ser candidatos a cualquier elección del año 2026", finalizaron.

El comunicado fue difundido en la plataforma 'X' por Julio Chávez, presidente de Acción Popular.

Comunicado del partido @AccionPopular sobre el acuerdo del Plenario Nacional en relación a la situación de la Bancada.

