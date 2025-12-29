Últimas Noticias
José Jerí sobre los partidos de presentación de Universitario y AL: "Este 24 de enero 'Y dale U' y 'Arriba Alianza'”

José Jerí también participó de la reunión junto a los representantes de Universitario y Alianza Lima. | Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El mandatario utilizó su cuenta oficial en X para pronunciarse momentos antes de que se confirmara que los dos partidos se jugarán el mismo día y hora.

El presidente José Jerí publicó este lunes un mensaje momentos antes de que se conociera la decisión final con respecto a la polémica que hubo entre Universitario y Alianza Lima por pactar sus partidos de presentación el sábado 24 de enero. 

"Este 24 de enero 'Y dale U' y 'Arriba Alianza'”, fue lo que escribió el mandatario en su cuenta oficial de X, unos minutos antes de que los representantes de ambos clubes salieran de Palacio de Gobierno para anunciar que ambos encuentros finalmente se jugarán el mismo día y por la noche.

Este lunes se dio la reunión entre las dos instituciones junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el mismo presidente Jerí para llegar a un acuerdo. Finalmente, se conoció que la Policía Nacional se encargará de brindar la seguridad para los dos partidos, tanto en el Monumental como Matute.

La 'Noche Crema' tendrá el encuentro entre Universitario de Deportes vs. Universidad de Chile y servirá como presentación del cuadro 'crema' frente a toda su hinchada con miras a la temporada 2026.

En el caso de la 'Noche Blanquiazul', Alianza Lima jugará contra Inter Miami en su primer juego de la temporada en Matute.  

José Jerí se tomó una foto con los representantes de ambos clubes al término de la reunión. | Fuente: Presidencia Perú
