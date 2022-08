Edwin Martínez sobre ‘Los Niños’: “Es un grupo de congresistas sometidos”

Edwin Martínez estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El legislador Edwin Martínez (Acción Popular) aseguró que los congresistas de su bancada conocidos como ‘Los Niños’ han sido “casi cómplices” del Gobierno, por lo que consideró que es un grupo de “congresistas sometidos”.

“Aún le sigo dando el beneficio de la duda. Están en un proceso de investigación. Es la Fiscalía quien tiene que determinar si procede formalizar la denuncia contra los supuestos Niños y el Poder Judicial quien sentencia”, manifestó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Han cometido errores. El hecho de ser casi cómplices de este Gobierno, que a las claras demuestra ser un gobierno corrupto e incapaz, ya es una falta de respeto a la población. Siempre lo he dicho: cuando alguien se agacha a recoger los dineros sucios de la corrupción, se somete. Y siento que es un grupo de congresistas sometidos, como muchos otros”, añadió.

Los congresistas acciopopulistas Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Mori, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Flores fueron identificados como ‘Los Niños’ por la colaboradora eficaz Karelim López ante la Comisión de Fiscalización. Según la lobista, estos parlamentarios apoyaron al Gobierno con sus votos a cambio de obras para sus regiones.

“No está capacitado para gobernar”

En otro momento, Edwin Martínez contó haberse reunido con el presidente Pedro Castillo, cita en la que identificó -dijo- que el profesor “no está capacitado para gobernar”.

“He sido uno de los que más ha apoyado a este Gobierno del presidente Pedro Castillo. Yo he ido a Palacio de Gobierno, he conversado con el presidente. Si hay que decir las verdades, hay que decirlas claramente: el presidente, lamentablemente, no está capacitado para gobernar el país”, sostuvo.

“Es por eso que comete tantos errores, que al final se traslucen en irregularidades. Quien no conoce, fácilmente se deja orientar y reorientar, para que hagan de la obra pública una mañosería económica, en la cual hayan grandes beneficiados y no sea el pueblo quien realmente se beneficie con el dinero del Estado”, sentenció.

Sobre la renuncia de Gavidia

Sobre la renuncia irrevocable de José Gavidia; el legislador señaló que el ministro de Defensa era uno de los miembros de la “portátil” del presidente Pedro Castillo, dedicándose a defenderlo.

“El ministro debe haberse visto presionado por el presidente de la República, porque hay ciertos ministros que eran la portátil del presidente, los defensores del presidente; y esa no es la labor de un ministro”, manifestó.

“El ministro no tiene que tener ese tinte tan aferrado político, sino un tinte técnico, de cómo soluciono los problemas del país”, sentenció.



