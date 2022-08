El primer ministro atacó a la prensa y al Congreso en sus últimos discursos públicos | Fuente: PCM

Aníbal Torres tendrá que presentarse el jueves ante el Congreso por sus polémicas declaraciones de impulsar movimientos sociales contra el Parlamento, luego de que el Pleno aprobara invitarlo a fin de que dé cuenta de este pronunciamiento.

Su situación fue comentada por la analista política Paula Távara, quien advirtió que los legisladores podrían estar dándole al premier una ventana más para seguir con su discurso confrontacional.

"Hay que pensar qué parte del Parlamento puede estar como triunfante con la posibilidad de confrontar al primer ministro por sus declaraciones desafortunadas, pero al mismo tiempo hay un cálculo que no están teniendo en consideración que es abrirle una ventana más al premier para que pueda dar este tipo de declaraciones que ha venido tratando de construir", sostuvo la especialista en RPP Noticias.

Paula Távara reconoció que el Congreso podría quedar más debilitado y señaló que el primer ministro podría ser más confrontacional de lo debido.

"Debilitan cada vez más la imagen de un conjunto de parlamentarios que debemos recordar tienen un bajísimo nivel de aprobación. El Parlamento se coloca en una posición distinta. En general el premier Torres nos ha demostrado que en el último tiempo cuando quiere ser confrontacional, más allá de lo políticamente correcto, lo sabe hacer y que en un Congreso que reacciona de esta manera probablemente tenga las posibilidades de hacerlo sin quedar mal él", explicó.

Por último, sostuvo que nuestro Parlamento no ha podido todavía unificarse y puso como ejemplo la votación en la Mesa Directiva nos ha demostrado fracturas, renuncias y movimientos a raíz de la conformación de comisiones. "Yo creo que esta oposición no ha alcanzado las suficientes congruencias para tener los votos necesarios para una censura al primer ministro", puntualizó.

Congreso aprueba invitar a Anibal Torres

El Pleno del Congreso aprobó invitar "de manera inmediata" al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que informe sobre sus declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas.

Con 73 votos a favor, 38 en contra y ninguna abstención, se aprobó invitar al primer ministro este jueves a las 4 de la tarde, a fin de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo.

Aníbal Torres: “Convocamos una movilización”

El titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, criticó que sea visto como ilegal el hecho de que haya convocado desde el Ejecutivo a movilizaciones a favor del presidente Pedro Castillo.

“Trabajemos en base a la verdad, no haciendo falsas imputaciones. No por el hecho de convocar a la población para que, como dicen que la población esté en contra de Castillo, entonces convoquemos a la población para que se movilice, y la movilización ya es delito. Ya es un delito ya. No pues, no lleguemos a extremos”, sostuvo durante una reunión con autoridades de Tingo María.

Torres reconoció que lo pueden censurar por el Congreso en cualquier momento, pero lo importantes es que hay que trabajar conjuntamente, "unidos en nuestras diferencias".