Ejecutivo aún no tiene una propuesta clara sobre aumento para policías y militares, según congresista Arturo Alegría

Congreso Ejecutivo aún no tiene una propuesta clara sobre aumento de pensiones a policías y militares, según congresista Arturo Alegría

Fuerza Popular fue uno de los partidos cuyos representantes se reunieron con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, en el marco de la ronda de diálogos que la mandataria sostuvo con diferentes agrupaciones políticas con presencia en el Congreso.

El vocero de la bancada fujimorista, Arturo Alegría, mencionó en RPP que se pudieron interactuar sobre diversos temas. Uno de ellos fue el anunciado Ministerio de Infraestructura, sobre el cual se le consultó a la jefa de Estado cómo se buscará materializar el proyecto.

"Yo entendería que los ministerios que absorbería serían el de Transportes y Vivienda, que son, por lo general, los que se llevan dentro de la torta presupuestal el espacio más grande y son los que tienen las unidades ejecutoras más grandes", precisó.

Alegría mencionó que su agrupación cuestionó los proyectos de ley que han sido observados por el Ejecutivo. Calificó como "ilógico" que, desde el Gobierno, se haya observado la norma que regularía las llamadas denominadas 'spam', pues consideró que fortalece la defensa y la protección al consumidor.

El parlamentario también comentó sobre el aumento salarial y de pensiones a los policías y militares en actividad y en retiro, tema que también abordó la presidenta Boluarte en su reciente mensaje por Fiestas Patrias. De acuerdo con Alegría, la respuesta del Ejecutivo fue que el proyecto se encuentra en elaboración.

"Todavía no lo tienen realmente claro y eso es algo preocupante porque, evidentemente, un anuncio tan importante y tan sensible hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que todavía no comprometa un presupuesto es algo que, de algún modo, tiene que resolverse o tienen que explicar claramente de dónde van a salir los recursos para poder cubrir este incremento", dijo.

El paradero de Vladimir Cerrón

Si bien no se tocó en tema en el diálogo, Alegría se refirió a la situación actual del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia. Sobre ello, sostuvo que es necesario que el Gobierno muestre avances sobre el trabajo que se viene realizando para dar con su paradero.

"Es importante que el Ejecutivo dé una muestra de qué es lo que está haciendo. Siempre hablan de que no pueden contar o no tienen información, que todo está bajo inteligencia. Sin embargo, todavía no tenemos resultados", señaló.

"El ejercicio de la función del Ministerio del Interior tiene que ser darle muestras a la ciudadanía de que está haciendo un trabajo eficiente. No lo está haciendo y existe, evidentemente, como tú mencionas, una especulación respecto a esta vinculación que puede haber entre el señor Cerrón y la presidenta", agregó.

El caso Cócteles

Por otro lado, Alegría criticó al fiscal José Domingo Pérez luego de que el Poder Judicial haya ordenado excluir a la lideresa del partido, Keiko Fujimori, y otros involucrados del delito de obstrucción a la justicia en el marco del juicio oral por el denominado caso 'Cócteles'.

"Lo que tiene que quedar bien en claro para todos los ciudadanos es que el fiscal Pérez ha sido todo un fracaso. Es decir, si uno como ciudadano tendría que contratar a un abogado, el fiscal Pérez sería la última persona en la que uno podría confiar", refirió.

Para Alegría, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato ha utilizado argumentos políticos en un proceso judicial que debería tener argumentos jurídicos y afirmó que, en los ocho años de investigación, "no hay un solo resultado".