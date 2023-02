La congresista María del Carmen Alva señaló que se analizará el tema en la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores | Fuente: Andina

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, María del Carmen Alva, señaló que su grupo de trabajo parlamentario evaluará declarar persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Ya es una vergüenza (...) Desde la comisión, nos hemos pronunciado (sobre las constantes injerencias), hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Es un tema de gesto político (la declaración de persona ‘non grata’). Lo hicimos con Gustavo Petro”, señaló a Infobae

En ese sentido, señaló que al finalizar la semana de representación parlamentaria, evaluará con sus asesores presentar una moción al respecto.

"Todo se evalúa en la comisión que presido, como titular, elaboro las mociones respectivas y las presento en las sesiones. (...) Como estamos en semana de representación no me he reunido con mis asesores, las comisiones no están funcionando. (...) (La declaratoria de persona no grata) será un tema que se evaluará, por supuesto”, remarcó.

Asimismo, resaltó que desde su comisión se realizará “una defensa de estos ataques” de parte del mandatario mexicano. “Eso no lo vamos a aceptar”, subrayó.

"Esperamos un cambio de actitud del presidente AMLO"

Por su parte, el ministro de Justicia, José Tello, en diálogo con RPP Noticias, señaló que una forma de revertir la actual tensión entre México y Perú es que haya un cambio de actitud del presidente mexicano.

"En principio, lo que tendría que darse sin lugar a dudas es un cambio de actitud del presidente (AMLO), porque mantiene una actitud que afecta a la soberanía peruana, claramente tiene una injerencia en asuntos de orden interno del Perú. Y eso está mal, él no puede hacer eso", sostuvo.

Asimismo, calificó como "lamentable" que la actitud del mandatario haya ocasionado el actual impase diplomático.

"En las relaciones internacionales hay que mantener ese nivel de respeto que el presidente de México ha vulnerado. Es lamentable, para una relación histórica con México (…) Lo que tenemos en México es la actitud de un gobernante de turno", refirió.

Además, el titular de Justicia resaltó que todos los peruanos debían "respaldar la decisión de la presidenta ante la actitud del presidente de México".