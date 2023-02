José Tello: "La presidenta quiere declarar virtualmente, ¿por qué repetir imágenes como la de Pedro Castillo?"

El titular del Minjus indicó que no se debe "perder el foco" con la cuestión de la declaración virtual de la presidenta Boluarte | Fuente: Minjus

El ministro de Justicia, José Tello, en diálogo con RPP Noticias, señaló que la presidenta Dina Boluarte está predispuesta a declarar ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se le siguen por los fallecidos durante las protestas, y que solo ha solicitado que esa declaración sea virtual.

"La presidenta ha pedido que su declaración sea de manera virtual, ni siquiera solicitó reprogramación. Finalmente, no se le ha tomado la declaración como ella solicitó", indicó.

Al respecto, sostuvo que la decisión de declarar de manera virtual la tomó ella misma y cuestionó que dicha solicitud no haya tenido respuesta de parte del Ministerio Público.

"A los presidentes de la República se va y se les toma este tipo de declaraciones en Palacio (de Gobierno). Entonces, ¿qué problema hay con el pedido de la presidenta de hacerlo de manera virtual y cumplir con lo que le pida la Fiscalía desde Palacio? Ahí está despachando, tiene reuniones todos los días", refirió.

"Me queda clarísimo que la presidenta Boluarte tiene toda la disposición de poder declarar, quiere declarar. Que se haga de manera virtual", pidió el titular de Justicia.

"Se debe recuperar el respeto a la investidura presidencial"

En ese sentido, el ministro Tello resaltó que "se ha perdido el respeto por la figura" presidencial, como "secuela del Gobierno del expresidente Pedro Castillo".

"A la figura del presidente se le ha maltratado porque la persona que la encarnaba, lamentablemente, no daba la talla. Además de ser corrupto (...) ¿Por qué tenemos que repetir imágenes como la de Pedro Castillo?", cuestionó.

Frente a ello, indicó que había que "recuperar el respeto" a la investidura presidencial.

"Hay que recuperar el respeto a las instituciones, hay que recuperar el respeto que encarna la presidencia de la república. Hay que guardar formas que, hace poco tiempo, se aplicaban en nuestro país sin ninguna dificultad y sin que genere un debate público como se está dando ahora", refirió.

En esa línea, señaló que "no había que perder el foco" con la cuestión de la eventual declaración virtual de la presidenta, pues no solucionará "los problemas del país".



"Me parece que hace perder el foco de lo que son temas de mucho más interés y que, realmente, van a solucionar los problemas del país (...) Nos perdemos con una agenda política como ésta donde estamos viendo si va a declarar o no la presidenta al Ministerio Público, o si lo quiere hacer de manera virtual, y no arreglamos problemas de saneamiento, de infraestructura, de salud, de educación", refirió.

"¿Qué mensaje damos a nuestra población? Nosotros, por lo menos, como Gobierno, estamos recorriendo el país entero. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Chincha (…), ¿por qué no destacamos ese tipo de temas?", remarcó.