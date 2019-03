Pleno del Congreso | Fuente: Andina

Descubre el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Este jueves sesiona el Pleno del Congreso y deberá votar importantes proyectos de ley que forman parte de la reforma de la Justicia. Esperemos que las hostilidades personales no impidan cumplir la tarea para las que hemos elegido congresistas: crear un marco jurídico en el que podamos vivir con libertad y seguridad y en el que las empresas puedan generar riqueza.

Sin embargo, el espectáculo de los últimos días hace temer lo peor, puesto que algunos congresistas han recurrido a la más penosa de las defensas: también otros han hecho lo que se me reprocha a mí, es decir cobrar indebidamente bonificaciones por estar adonde no he ido. Precisamente porque descubrimos todos los días la falta de decencia en el desempeño de muchos funcionarios es que necesitamos reformar nuestra justicia.

En todos los países existe la tentación del enriquecimiento a expensas del Estado. Pero no en todos hay impunidad porque en algunos existe una justicia independiente, impartida por jueces probos que imponen las mismas sanciones a todos por igual. Los peruanos tenemos que escoger si queremos seguir siendo un país de amiguismo e impunidad, o si somos capaces de darnos instituciones judiciales creíbles y eficientes.

Un pleno trascendental

Asimismo, al cabo de años de espera, el Congreso podrá autorizar hoy a la Oficina de Normalización Previsional para que se desista o se allane en miles de procesos judiciales planteados por jubilados. El Estado venía gastando en abogados mucho más de lo que tendría que pagar a ancianos que han llevado sus casos ante el Poder Judicial. Aprobar ese proyecto de ley no sería una victoria tardía del sentido común, también serviría para reducir considerablemente la sobrecarga procesal.



Sentido común también hace falta para restablecer el equilibrio financiero de EsSalud. Los asegurados se quejan, en particular por el tiempo que demora obtener una cita. Pero durante los últimos años el número de afiliados ha pasado de 8.5 millones a 11.5 millones y el presupuesto sigue sufriendo las consecuencias de deudas que no se pagan, de privados pero también del Estado. Una norma recientemente aprobada por el Congreso liberó de contribuciones a EsSalud a las gratificaciones, lo que representa una pérdida de más 800 millones al año.

Finalmente, el retiro del 95.5% de los fondos de pensiones limita a 4.5% el monto destinado por esos jubilados a EsSalud. La seguridad social es una gran conquista ética e institucional de las sociedades modernas que remonta a Bismarck y el siglo XIX. Mantenerla y modernizarla requiere que el Estado evite leyes populistas y, por supuesto, que pague sus deudas y contribuciones.

Matanza en Sao Paulo

Es necesario tomar muy en serio la matanza que se ha producido ayer en la periferia de Sao Paulo. Dos jóvenes de 17 y 25 años entraron a su ex-escuela con armas automáticas y acabaron con la vida de adolecentes y adultos, antes de suicidarse. Lo poco que sabemos es que por lo menos uno de los criminales posó en redes sociales con un arma y una máscara inspirada en supremacistas estadounidenses. Según un familiar, había declarado querer hacer algo similar a la matanza de 1999 en una escuela de la localidad de Columbine, en Colorado, Estados Unidos.

A veces resulta imposible comprender la complejidad de la mente humana. Pero sí podemos rechazar que se haga política con una tragedia de esta naturaleza. Tal fue el caso del senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, quien se precipitó a declarar que la solución a matanzas como la que se acababa de producir es bajar el límite de la mayoría de edad y facilitar que los maestros vayan a las escuelas con armas.

Las cosas como son