El Ejecutivo ya designó a los tres directores y el presidente del BCR. | Fuente: Poder Judicial

El Banco Central de Reserva (BCR) tiene como principal función regular la moneda y el crédito. Hace poco, el Ejecutivo designó a los tres miembros y ratificó a Julio Velarde al frente del organismo. Sin embargo, el Congreso todavía no reemplaza a los designados en el quinquenio pasado, Elmer Cuba, Rafael Rey y José Chlimper.

Durante su exposición en la CADE 2021, Velarde pidió al Congreso nombrar a personas capacitadas. "En este caso, para la inflación, no es tan importante. Ahora lo que le toca es nombrar a los directores, si nombra gente capacitada, tiene que ser lo ideal y eso creo que ayudaría bastante", dijo Velarde.

El Ejecutivo designó a los economistas Germán Alarco, Roxana Barrantes y José Távara.

¿Cómo avanza el tema en el Congreso?

En el Legislativo se ha indicado unos lineamientos para que se seleccionen a los nuevos miembros. Estos tienen que tener una maestría en economía, finanzas o afines, de preferencia con especialización en política monetaria, gestión pública, finanzas públicas o derecho económico.



A finales de octubre, el Pleno del Congreso aprobó que sea la Junta de Portavoces la que proponga la terna de candidatos a directores del BCR. En la Junta de Portavoces de este martes se vio este tema y se acordó que mañana miércoles se vuelvan a reunir para intercambiar propuestas de candidatos.



“Cada partido llevará candidatos. La idea es que sean técnicos que apoyen a Velarde y no politizar la elección. Esperemos que así suceda”, apuntó el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García.



La parlamentaria Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, reconoció que en el Parlamento no se habría priorizado este tema hasta ahora. “El principal acuerdo que se pueda generar en la Junta de Portavoces es que más allá de los nombres, es que tengamos coincidencia no solo en la experiencia profesional y las capacidades, sino que se nos garantice que tengan la solvencia moral necesaria y que principalmente no haya conflicto de interés. Esperaríamos que eso haya coincidencia unánime”, manifestó.



El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, indicó que se buscará hacer “todo lo contrario” a la elección que hizo el Congreso, de mayoría fujimorista, en el 2016. “Vamos a convocar a gente que conozca el tema, que tengan experiencia, gente especializada. Son temas técnicos y eso va a hacer el criterio principal, profesionales competentes, de reconocimiento público, que sean más técnicos que políticos”, indicó.



El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, estima que esta semana se estarán definiendo las propuestas. “Se tienen que elegir a las personas que tengan idoneidad y credenciales necesarias”, manifestó.



