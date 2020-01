Daniel Urresti sería uno de los candidatos más votados. | Fuente: Foto: Andina

El virtual congresista Daniel Urresti dijo esperar que, de concretarse su llegada al Parlamento, esto no sea motivo para que el Poder Judicial retrase el inicio del juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, por el cual el Ministerio Público solicita 25 años de prisión.

En ese sentido, el candidato de Podemos Perú pidió al Poder Judicial que fije la fecha para el inicio del juicio oral. De no ocurrir esto, dijo que se verá obligado a presentar un recurso de habeas corpus para pedir "un derecho que me corresponde".

"Quiero solicitarle al Poder Judicial que, por favor, ponga fecha para que inicie mi segundo juicio sobre el caso Bustíos. La Corte Suprema anuló mi juicio y ha ordenado que comience un nuevo juicio desde cero, pero esta orden la ha dado hace seis meses y no es justo que a mí me tengan en esta angustia", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el también exministro aseguró que con esto busca ser coherente con su propuesta para eliminar la inmunidad parlamentaria. Asimismo, dijo que un eventual inicio de su juicio oral no será impedimento para que pueda cumplir con su rol de congresista.

"Yo necesito que ese juicio inicie de inmediato, no es justo que a una persona la tengan 11 años con esa espada de Damocles. No me dejan hacer nada, en la calle cualquier hijo de vecino se cree con el derecho de decirme asesino o llamarme violador y yo no soy ninguna de las dos cosas y voy a demostrarlo", reiteró.

Como se recuerda, en abril del año pasado, la Sala Penal Permanente ordenó anular la absolución de Daniel Urresti Elera por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos y empezar con un nuevo juicio oral, luego de que en octubre fuera absuelto de los delitos que se le imputaban.

Hugo Bustíos era corresponsal de la revista “Caretas” y fue ejecutado el 24 de noviembre de 1988 en Huanta, Ayacucho. Según la testigo Ysabel Rodríguez Chipana, Daniel Urresti y el sargento Jhony Zapata Acuña dispararon al periodista. Zapata Acuña falleció hace unos años.