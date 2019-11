Rosa Bartra

La integrante del Congreso disuelto Rosa Bartra, candidata en las próximas elecciones parlamentarias, dijo "no creer" que la decisión de Fuerza Popular de no incluirla en su lista se haya debido a su cuestionada actitud en el Congreso disuelto. En entrevista con RPP Noticias, la actual integrante de la Comisión Permanente defendió su postulación con Solidaridad Nacional y aseguró que con esta busca "terminar su mandato".

"Yo no he formado parte del partido nunca, por lo tanto, no estuve en el espacio en el que se decidió. Yo he sido parte de la bancada, no del partido, así que desconozco quién y por qué tomaron las decisiones de invitar o no invitar. La decisión del partido con respecto a quienes invitar se conoció hace algunas semanas y en paralelo recibí la invitación de Solidaridad Nacional. Lo conversé con Keiko Fujimori y le comuniqué que iba a aceptar", dijo en La Rotativa del Aire.

Bartra reconoció que las labores que asumió en el pasado Congreso, como el manejo de la cuestionada Comisión Lava Jato y la Comisión de Constitución, influyeron en la percepción de la ciudadanía y en sus otras actividades como parlamentaria. "Tuve un rol dentro del Congreso que exigió de mí no solo 'parlamentarizarme'. Es un rol que, al ser tan específico, me alejó del pueblo y me encasilló en un rol que era muy demandante", señaló.



Críticas a su trabajo en la Comisión Lava Jato

En otro momento, la excongresista recordó que el financiamiento a Fuerza Popular "no formó parte del mandato" que tenía la Comisión Lava Jato. No obstante, al ser consultada sobre si imaginaba lo que ahora se conoce sobre este caso, señaló que "por supuesto que sí" y recordó que esto fue motivo de un debate luego del cual "se determinó que eso no era mandato de la comisión". "Una comisión no puede salirse del mandato del Pleno", dijo.

Frente a las críticas por omisión de algunos personajes, como Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, Bartra señaló que los hallazgos de esta comisión se lograron "con las facultades provistas por el Congreso". En ese sentido, lamentó no haber contado con otros recursos que tiene la Fiscalía, como los colaboradores eficaces que "hubieran revelado antes lo que ahora se sabe".

"Si el señor Nava hubiera dicho lo que dijo después ante la comisión a la cual asistió, si se hubiese tenido mínima evidencia de lo que se ha conocido hace poco (…) A mí se me responsabilizan de cosas que en ese momento no existían", dijo sobre los cuestionamientos que recibió por no incluir al expresidente Alan García.