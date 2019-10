Rosa Bartra asegura que "nunca se excluyó" a Alan García del informe final de la Comisión Lava Jato | Fuente: Congreso/AFP

Rosa Bartra, integrante de la Comisión Permanente del Congreso, aseguró este miércoles que en el informe final de la Comisión Lava Jato del Parlamento, la cual ella presidió, “nunca se excluyó” a Alan García. En diálogo con La Rotativa del Aire de RPP Noticias, la fujimorista citó un punto de la conclusión de uno de los capítulos del documento para justificar esta información, pero al revisar el documento en la página web del Congreso, el nombre del expresidente no aparece tal como lo cita.

La congresista respondió al cuestionamiento así: “Con respecto a lo que usted menciona. ‘Sobre el aspecto penal, conclusión 36, de lo expuesto en el punto relacionado a las acciones coordinadas, responsabilidad sobre el señor Alan García, Enrique Cornejo, Luis Cuba Hidalgo, Edwin Martin Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y etc…’. Nunca se excluyó. Esa ha sido una mentira que han repetido y repetido”. “Yo no invento, el informe está allí y usted lo puede revisar, está al alcance de cualquiera”, agregó Rosa Bartra.

Revisando el informe en la página web del Congreso, sin embargo, se puede ver que el nombre de Alan García no está incluido en la parte citada por la fujimorista, la número 36 del capítulo III del informe, titulado ‘Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1, Tramos 1 y 2’. El resto de exfuncionarios mencionado por Rosa Bartra en la entrevista con RPP Noticias sí aparece. Esta es la captura y el link del documento. (página 520).

Rosa Bartra lee una parte del informe que se corresponde con el texto (minuto 4:39)

Capítulo citado por Rosa Bartra. En este no figura el nombre de Alan García. | Fuente: Congreso

"Sí recomienda investigar"

En la misma entrevista, Rosa Bartra aseguró que fue la comisión que presidió la que sacó “toda la información con respecto a los viajes y las reuniones y es en ese informe en que se apoya el Ministerio Público para pedir el impedimento de salida del país del señor [Alan] García". “A Alan García lo llevamos nosotros ocho horas, le levantamos secreto tributario, secreto bancario, revisamos toda la información que había”, agregó.

Sobre Luis Nava -quien hoy asegura que Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, le dio dinero en loncheras y maletas al expresidente- dijo que este “no era un funcionario directamente relacionado con los casos” y que cuando fue interrogado por la comisión, este no habló de nada y que dijo que la Fiscalía le había pedido que no hable porque iba a ser una obstrucción a su propia investigación. “Aún así fuimos absolutamente exhaustivos para interrogar. ¿Alguien lo había interrogado antes? Nunca”, dijo Rosa Bartra

Confrontada con notas de medios de prensa que hablan de la exclusión de Alan García del informe de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra respondió que este "sí recomienda" investigarlo y que, de acuerdo con ella, el ex líder aprista figura dentro los 170 nombres que el documento recomienda investigar. También dijo que su comisión no podía "encarcelar al señor [Luis] Nava para tenerlo preso y después obligarlo a decir algo y que muestre las pruebas (...) Esto que dijo el señor Nava lo dijo hace poco, no pueden responsabilizarnos a nosotros. ¿Teníamos que haber adivinado lo que él negó, negó y negó?".

En diálogo adicional con Edición Mañana de RPP Noticias TV, Rosa Bartra insitió en que Alan García "jamás fue excluido" del informe final de la Comisión Lava Jato y citó otra parte del informe referido a una presunta infracción constitucional que habría cometido el expresidente. También volvió a referirse a su presencia en la sección de la responsabilidad, la cual, como se mostró, no se corresponde con el texto del documento.

En la página 498 del informe se dice que Alan García "habría infringido" una numeral del artículo 118 de la Constitución. | Fuente: Congreso