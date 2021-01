JEE excluyó a Martín Vizcarra. | Fuente: Foto: Andina

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró la exclusión de la candidatura de Martín Vizcarra al Congreso por Somos Perú debido a que omitió consignar información en su Hoja de Vida.

En su resolución, el organismo electoral señala que tomó esta decisión debido a que el expresidente no consignó información referida a sus ingresos, bienes y rentas, lo cual "constituye una causal de exclusión establecida en el inciso 8 numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas".

La solicitud de exclusión fue hecha por la excongresista Yeni Vilcatoma, quien advirtió que Vizcarra había consignado información falsa o haber omitido información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, por lo que solicitó, además, que se notifique al Ministerio Público "para la investigación correspondiente".



Algunas de las observaciones hechas por Yeni Vilcatoma.

En respuesta, el personero legal de Somos Perú solicitó que se declare infundada la exclusión presentada contra el candidato Martin Vizcarra al considerar que "se pretende sorprender al colegiado al querer comparar las declaraciones juradas de Hojas de Vida del candidato en los diferentes procesos electorales en que ha participado (2010, 2016 y 2020)".

En respuesta a este caso, el JEE concluyó que Vizcarra Cornejo laboró como gerente de operaciones en la empresa C Y M Vizcarra SAC, hasta el 2018; no obstante, precisó que esto no acarrea la exclusión del candidato, "al no tratarse de supuesto contenido en el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas".

Sin embargo, el organismo electoral da cuenta de informes de fiscalización hechos a la declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada por Vizcarra, los cuales advierten varias irregularidades que constituyen una causal de exclusión según la Ley de Organizaciones Políticas.

Informe del fiscalizador concluye lo siguiente:

