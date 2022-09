Elías Varas, congresista de Perú Bicentenario | Fuente: RPP

El congresista de la bancada Perú Bicentenario, Elías Varas, aseguró este martes que el presidente Pedro Castillo afronta una investigación en la Fiscalía ya que él lo ha permitido y afirmó que un grupo político, llamado "los vacadores", buscan obstruir, difamar y mancillar la figura presidencial.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Elías Varas estimó que "probablemente en el año 2026 el mandatario Pedro Castillo terminará con 50 investigaciones", ya que, consideró, es propio de la función pública.

"Primera vez porque él lo ha permitido porque constitucionalmente como todo presidente no han sido investigados porque no lo han permitido", afirmó cuando respondió a la pregunta que es la primera vez que un Jefe de Estado es investigado por la Fiscalía mientras ejerce el cargo.

"La fiscal puede iniciar investigación, está en su libre derecho, está la Fiscalía resolviendo todas las pruebas, considero yo que se emitirá un informe de responsabilidad porque aquí todo es presunción", dijo.

Para Elías Varas, algunos congresistas y bancadas solo se dedican a tratar de cambiar la Constitución Política o presentar mociones de interpelación.

"Es el trabajo de control político el contrapeso y está perfecto, pero no direccionado", precisó.

Caso Colchado



En relación al caso del coronel PNP Harvey Colchado, Elías Varas consideró que se debe respetar el debido proceso tras recordar que las denuncias contra el citado oficial de la Policía se deben a que "no cumplió dentro del límite sus funciones". Esto tras la intervención el Palacio de Gobierno cuando se buscaba detener a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

"El problema se inicia desde que dentro de sus funciones a solicitud de la Fiscalía él interviene a Palacio de Gobierno, hubo denuncias por parte de los abogados donde se rompió actas y el señor trató de manera abusiva con los familiares del presidente (...) en ese sentido, se está denunciando al señor", explicó.

