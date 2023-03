Elvis Vergara cuestiona informe aprobado por Subcomisión y niega haber recibido dinero de Pedro Castillo por votos

El congresista de Acción Popular, Elvis Vergara —uno de los parlamentarios investigado por el caso 'Los Niños'— respondió en RPP Noticias tras aprobarse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final que recomienda su suspensión.

"Estoy super tranquilo y creo que finalmente la justicia me va a dar la razón ya sea la nacional o la supranacional, me va a dar la razón en algún momento y estoy seguro de que voy a ser reparado civilmente por lo que me están haciendo", señaló a RPP Noticias.



Al ser consultado sobre las declaraciones de Lady Camones, quien señaló que hay indicios de delitos, pero eso lo determinará el Ministerio Público, cuestionó que se le haya denunciado "por chismes".

"Yo creo que hay que reformular la Constitución, el reglamento del Congreso, fortalecer las instituciones pilares de la democracia porque no podemos permitirnos sancionar drásticamente a un congresista por indicios, en otras palabras, por chismes. Es inverosímil", dijo en Sin Vueltas de RPP TV.

La parlamentaria Lady Camones señaló que han trabajado entre siete y ocho sesiones, alrededor de 101 testigos. Sostuvo que el informe elaborado por Norma Yarrow no es basado en la denuncia fiscal.

"Tener en cuenta que nosotros dentro de este órgano político no definimos si se ha cometido un delito político. Es competencia del Ministerio Público y el Poder Judicial (...) No se ha basado en lo que dice la Fiscalía, solo se han corroborado declaraciones", dijo Camones.

Al respecto, Elvis Vergara respondió: "Estamos en los indicios y todavía no hay los suficientes elementos que puedan acreditar que es algo real o no. Lo que no dijo [Lady Camones] es que todos estos testigos que han pasado cuántos han mencionado a Elvis Vergara (...) No hay una persona que haya declarado que Elvis Vergara cometió un delito", agregó.

Asimismo, dijo que Karelim López es una aspirante a colaboradora eficaz y para evitar ser investigada judicialmente lo señaló como uno de 'Los Niños'. "Aún no se ha corroborado mínimamente lo que ella ha dicho", declaró.

"No conocí a Karelim López, Zamir Villaverde, Ni Bruno Pacheco", dijo. | Fuente: Captura

Rechaza haber recibido dinero de Pedro Castillo

Sobre los presuntos delitos que se le acusa, el congresista Elvis Vergara señaló -sobre las empresas chinas- que Auner Vásquez y Zamir Villaverde declararon a la subcomisión que no lo conocen. Agregó que tampoco tuvo alguna reunión con Bruno Pacheco y Karelim López.

"Lo único que me involucra es una persona que aparece en una lista de un chat y que de alguna manera aparece alguna conexión con algún trabajador mío. Entonces es inverosímil que se pueda aprobar un informe contra un congresista por ese hecho cuando se han archivado informes por cosas gravísimas", sostuvo en Sin Vueltas de RPP TV.

Asimismo, sostuvo que la última reunión que tuvo con Pedro Castillo fue el 16 de marzo del 2022 para pedirle la salida de Aníbal Torres y cambios en el gabinete. Argumentó que las votaciones de la bancada de Acción Popular —como la primera vacancia contra el expresidente— fue por acuerdo del grupo parlamentario, mas no con el gobierno de turno.

"No he recibido un solo sol mal habido de parte ni del presidente [Pedro] Castillo ni de ninguna autoridad, sea ministro o viceministro o cualquier alto funcionario por algún voto. Y los votos de los congresistas de la bancada fueron fruto de acuerdos de la bancada. Y tercer lugar, en el supuesto que no les guste mi voto pues el congresista no puede ser juzgado por sus votos, eso lo dice la Constitución", aseguró.