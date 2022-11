El parlamentario no firmó la denuncia, pero afirmó que la apoya | Fuente: RPP

Elvis Vergara, parlamentario de Acción Popular, manifestó que Karelim López sigue sin acudir a las citaciones de la Fiscalía porque no tiene cómo sustentar la denuncia que presentó contra él y sus compañeros de bancada por supuestamente formar parte de una organización criminal que operaba desde el MTC. Sin embargo, reconoció que no firmó la denuncia presentada contra la empresaria, pero dijo apoyar la medida.

"No he firmado la denuncia (presentada por sus compañeros), me hubiera gustado hacerlo, pero habían algunas precisiones estrictamente de forma que yo en realidad tenía reparos, pero sí estoy de acuerdo. De hecho, la denuncia consiste en que la señora López no acudió a dar su declaración en el Ministerio Público pese a que ha habido cuatro citaciones y con ello se configuraría el delito de obstrucción a la justicia y el segundo delito, con el cual yo creo jurídicamente no calza, es el de desobediencia y resistencia a la autoridad. Esto claramente muestra que ella no tiene como sustentar su imputación inicial ni lo que dijo respecto a los congresistas de Acción Popular", indicó en el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias.

Elvis Vergara señaló a María del Carmen Alva como la persona que ha impulsado un cargamontón contra sus propios compañeros de bancada y la criticó por querer dirigir la agrupación parlamentaria.

"Está clarísimo que lo que ha habido desde un inicio es la intención de hacer un cargamontón, un chantaje político, contra los congresistas de Acción Popular por el hecho de que en la bancada hemos tenido una presidenta del Congreso todopoderosa, como María del Carmen Alva, que intentó dirigir la agrupación y como no ha podido pues, con el apoyo de otros congresistas, ha sembrado a supuestos testigos y colaboradores que al día de hoy no han podido sustentar sus imputaciones", afirmó.

No se alcanzarán los votos para la vacancia

Por otro lado, Elvis Vergara aseguró que no se llegarán a los votos necesarios para la vacancia presidencial así la firmen todos los congresistas de Acción Popular. Sin embargo, se mostró a favor de que el mandatario Pedro Castillo acuda al Parlamento a responder.

"Lamentablemente, así firme toda la bancada de Acción Popular, no hay los votos a favor para que se complete los 87 votos, no se van a completar para que se vaya el presidente. El procedimiento creo que va por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la vacancia no va a prosperar", manifestó.

Denuncian a Karelim López por su negativa a colaborar con la justicia

Los legisladores Ilich López, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza, todos de Acción Popular y señalados como 'Los Niños', presentaron este miércoles una denuncia penal contra Karelim López por la comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, negativa a colaborar con la justicia y denuncia calumniosa.

Los parlamentarios incluyeron, además de Karelim López, a Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, quienes hasta la fecha, según la denuncia de los congresistas, aún no han brindado sus respectivas manifestaciones testimoniales, a pesar de que se han programado en reiteradas oportunidades.