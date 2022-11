El parlamentario Guerra García señaló que el dictamen busca hacer realmente efectiva la facultad del control político que tiene el Congreso. | Fuente: Andina

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que busca impedir que ministros censurados sean desginados en otros cargos ministeriales durante el mismo periodo constitucional. Fueron 10 votos a favor, 5 en contra y una abstención los que decidieron que el proyecto vaya a debatirse al pleno del Congreso.

Durante la sesión de la comisión, el congresista Hernando Guerra García declaró que el dictamen busca hacer de manera efectiva el rol del Congreso bajo el control político hacia el Ejecutivo.

“La censura acarrea una responsabilidad política, entonces no es conveniente premiarlo al ministro censurado con un cargo similar al que tenía porque genera desconcierto en la población y hace inútil la figura del control político”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución.

En esa línea, advirtió que repercute en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, va mellando su legitimidad al contar con ministros sin legitimidad alguna y contribuye a la polarización y enfrentamiento de los poderes del Estado.

El dictamen sancionado reúne los proyectos de ley 1518/2021-CR, 2928/2021-CR, 2910/2022-CR, 2927/2022-CR y 3093/2022-CR, que ya ha sido publicado en las redes sociales de la Comisión de Constitución.

"El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. Están impedidos para ejercer función ministerial los ministros censurados dentro del período constitucional", se lee en el documento.

🚨#URGENTE

Los Ministros que hayan sido censurados estarán impedidos de ejercer función ministerial dentro del período constitucional. Al aprobarse por amplia mayoría el Predictamen que Modifica el Artículo 25 de la Ley 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. pic.twitter.com/uculgFrmEE — Comisión Constitución y Reglamento (@ComisionConsti2) November 2, 2022

Iniciativa no busca "arrinconar al presidente"

Por otro lado, a su salida del Congreso, el parlamentario Guerra García reiteró que el dictamen busca legitimar el control político del Parlamento frente a las desginaciones ministeriales del Gobierno.

"Una censura de un Congreso es una sanción política que tiene que terminar en eso, no en una felicitación o una burla al Congreso", declaró a la prensa.

"Se censura a un ministro y después de un tiempo ese ministro aparece con un fajín jurando a otra cartera. Eso significa que no hay sanción política y que el presidente dice que no le importa la decisión del Congreso. Los profesionales no quedan en los 10 o 15 amigos del presidente que lo ayudaron a gobernar", criticó Guerra García.

El parlamentario espera que cuanto antes se lleve a cabo en el Pleno del Congreso, y refiiró que la medida no es para "arrinconar al presidente, sino señalar cuando un ministro ha sido censurado es una sanción política y no es un premio para que se sigan disfrutando del fajín, choferes, buen sueldo y que le digan señor ministro, tiene que irse a su casa", sentenció.

Por otro lado, con 10 votos a favor la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen que propone eliminar los cargos de prefectos, subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas por el Ministerio del Interior.



De acuerdo al dictamen, se busca fortalecer el trabajo articulado del Ministerio del Interior con otros niveles de gobierno, para mejorar el orden interno y la seguridad ciudadana.