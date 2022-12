El exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo declara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República tras las declaraciones de la empresaria Sada Goray, quien señaló que le habría entregado cuatro millones de soles por requerimiento del propio presidente Pedro Castillo.

Al iniciar sus declaraciones, Marrufo pidió garantías para su vida, ya que los hechos relatados involucran al presidente Pedro Castillo y otros actores políticos.

"Antes de prestar mi declaración, quisiera solicitar muy respetuosamente que la Comisión de Fiscalización o, en todo caso, su persona en calidad de presidente preste las garantías para mi vida en este centro penitenciario, porque lo que voy a declarar es sobre hechos corroborados en donde he participado y ha participado el presidente Pedro Castillo Terrones, su familia, congresistas de la República y periodistas", precisó.

Posteriormente, confirmó la versión de la empresaria Sada Goray y confesó que había recibido más de cuatro millones de soles.

"He sido parte de actos de corrupción de los cuales me avergüenzo (...). Es cierto que la señora Sada Goray me ha entregado dinero en cantidad mayor a cuatro millones y medio. En el 2021, el 15 de setiembre, 200 mil soles; el 14 de octubre, 400 mil soles; el 26 de octubre, 400 mil soles; en noviembre, un millón de soles; el 6 de diciembre, un millón de soles; y otros tantos millones más en 2022", aseveró.

"Al señor presidente Pedro Castillo se le entregaba sumas de 50 mil soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Geiner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por Geiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregadas en nueve oportunidades, después de cada Consejo de Ministros", agregó.

Salatiel Marrufo se presenta ante la Comisión de Fiscalización | Fuente: Congreso

Congresistas y periodistas involucrados

Marrufo Alcántara añadió que algunos congresistas como Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Juan Carlos Mori estuvieron también involucrados. Del mismo modo, precisó que entregó dinero a Lalo Capuñay para que el periodista Nicolás Lucar deje de hablar de él.

"Hubo un compromiso con congresistas de la República para efectos del financiamiento de obras en el Decreto de Urgencia 102. Se hace llegar una relación de proyectos de inversión de diferentes partes del país a través del congresista Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Mori Celis (...). Igualmente, el señor Montalvo, congresista de la región Amazonas, hace llegar una serie de curriculums para ser designados en las entidades prestadoras de servicios Bagua Grande y Bagua Capital", declaró.

"También he recibido requerimientos de periodistas. El señor presidente dispone al señor ministro que atienda al señor Lalo Capuñay. Después de una serie de reuniones, el señor Capuñay me pide 100 mil dólares a efectos de que el señor Nicolás Lucar deje de hablar de mi persona. Le digo que solamente tenía 100 mil soles, que no tengo 100 mil dólares porque era una suma muy elevada. Accede previa condición de que el señor Nicolás Lucar se rectificara de lo que había dicho sobre mi persona. En efecto, en un programa en la mañana el señor Nicolás Lucar se rectificó de todo lo que dijo y al día siguiente hice entrega de 50 mil soles y a la semana siguiente 50 mil soles al señor Lalo Capuñay", indicó.