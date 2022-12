El pleno del Congreso de la República sesionará desde las 3:00 p.m para debatir y votar la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo | Fuente: Congreso de la República

El pleno del Congreso de la República sesionará este miércoles desde las 3:00 p.m para debatir y votar la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Ante el inicio de este procedimiento en la sede del Poder Legislativo, parlamentarios de diversas bancadas expresaron su opinión al respecto.

"Clima más favorable"

El congresista no agrupado, Edward Málaga-Trillo, quien impulsa la tercera vacancia contra el mandatario Pedro Castillo por incapacidad moral permanente, consideró que existe un "clima más favorable" con "evidencias más contundentes" hacia una eventual vacancia.



"Los últimos acontencimientos no hacen más que confirmar, es decir, aún si no hubiesen existido los debates de ayer ya hay suficientes elementos para concluir que el presidente ha incurrido en esta causal de incapacidad moral permanente. Lo de ayer creo que es algo para los indecisos, para los que todavía dudan", dijo.

Edward Málaga-Trillo aclaró que el debate de la tarde no está restringido al contenido de la moción escrita, sino que hace uso de todas las valoraciones posibles en relación a las capacidades morales, éticas o incapacidades del Jefe de Estado.

"Hay que acotar que la moción de vacancia tiene una fecha de corte, porque en algún momento teníamos que parar de recopilar las incapacidades del presidente, esa fecha es el 13 de octubre, y sin embargo, esas 103 páginas no dejan de ser un resumen muy apretado de lo que hemos vivido en estos 16 meses. Por lo tanto, habrán muchos elementos de valoración para el debate y la decisión final", manifestó.

"El que nada debe nada teme"

La parlamentaria de Acción Popular, Karol Paredes, resaltó que no cambiará su posición a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo tras recordar que ha sido una de las promotoras de este procedimiento.



"Yo la sigo manteniendo (mi posición) porque el que nada debe nada teme. Estoy totalmente tranquila y me voy a seguir manteniendo en esta posición", dijo sobre la moción de vacancia presidencial y tras conocer las declaraciones de un colaborador eficaz, quien afirmó que ella visitó en dos oportunidades al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para solicitar financiamiento para obras de la región San Martín. Estas obras posteriormente, afirmó, se incluyeron en un Decreto de Urgencia.

De otro lado, Karol Paredes expresó su deseo en que la bancada de Acción Popular vote a favor de la vacancia contra el mandatario Pedro Castillo. Sin embargo, admitió que ella pertenece a un grupo de minoría dentro de la bancada que siempre ha sido de oposición al Gobierno.

"Me gustaría que todos votemos a favor de la vacancia, pero yo no puedo hablar por ellos, yo hablo por mí", expresó.

"Este es un Gobierno corrupto"

La legisladora Norma Yarrow destacó que su bancada de Avanza País se ha mostrado "consecuente" con sus votos para "apostar" por la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Además, denunció que existen parlamentarios vinculados a una "organización criminal en el Ejecutivo" y los calificó de "traidores a la patria".

"En referencia a la bancada oficialista creo que si ellos no tienen la inteligencia suficiente para darse cuenta que este es un Gobierno corrupto, que es un Gobierno donde todos los días se están viendo pruebas, y más claras la de esta empresaria (Sada Goray) que ha indicado que ha pagado un dinero a gente vinculada al presidente, bueno pues ellos serán cómplices de esta corrupción y también les caerá todo el peso de la ley", afirmó.

Norma Yarrow también consideró que el presidente Pedro Castillo encabeza una organización criminal y que carece de toda calidad moral para dirigir al país.

"Cuando estaba en campaña dijo que iba a ganar el sueldo de un profesor, hoy gana como un presidente, tiene un avión para su familia y hace gollerías, en fin. Y otra gran mentira y la cual es condenable y solo por esa mentira debería ser vacado. Engañó a los niños con cáncer dándoles un checa falso, sin fondos en toda una pantomima de 4 mil millones de soles que no existen. Entonces este hombre carece de toda calidad moral para dirigir este país", sostuvo.

"No se merece que lo defiendan"

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), criticó a las bancadas que apoyan al Gobierno y les recomendó votar a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

"En la bancada de Perú Libre y en la bancada Bloque Magisterial hay mucha gente muy valiosa y no creo que deban de quemarse y poner las manos al fuego por una persona (Pedro Castillo) que no se lo merece, que tampoco los ha respetado a ellos, que ellos lo llevaron y le dieron la oportunidad para ser Presidente, porque fue con el partido Perú Libre, él les dio la espalda, salieron ellos, nunca ha gobernado con ellos, ha gobernado así de lejitos, la verdad no se merece que lo defiendan", dijo.

María del Carmen Alva rechazó que la bancada de Acción Popular se encuentre involucrada en algún caso de corrupción y que señaló no ponen la mano al fuego por alguien. "La lampa no se mancha", añadió.

"Si Elvis Vergara y Darwin Espinoza han entregado un CV o han pedido puestos, de acuerdo al colaborador eficaz, que entiendo tiene pruebas de ello, es solamente a título personal e individual. Nosotros nunca hemos visto esos temas, jamás nos meteríamos en esas cosas de corrupción y por algo hay seis que están investigados", manifestó.

Último cálculo de votos

El periodista Martín Hidalgo, especialista en temas parlamentarios, afirmó que hay 78 votos "más o menos asegurados" a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, tras un último cálculo de votos parlamentarios.



"Luego dependía de que puedan sumar los votos de Perú Libre, de alguno de Juntos Por el Perú y asegurar los votos de otra bancada de centro como Podemos, Integración y Desarrollo y el mismo Acción Popular porque recordemos cuando se conoció esta página web, donde se publicó los congresistas que firmaban la moción de vacancia que se presentó, de los 14 miembros de Acción Popular solo 12 firmaron", explicó.

Martín Hidalgo precisó que ningún parlamentario del bloque de izquierda ha salido a decir que votará a favor de la vacancia contra Pedro Castillo, a raíz de las últimas revelaciones del domingo de la empresaria Sada Goray.

"Lo que hemos visto en los últimos días son congresistas de la bancada de izquierda tratando de bajarle el tono a las revelaciones de la empresaria Sada Goday o a las del jefe de la DINI", expresó.

