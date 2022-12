Pleno del Congreso debate hoy la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo

Pedro Castillo tendrá el apoyo de cuatro ministros en el debate de la moción de vacancia | Fuente: Presidencia Perú

El pleno del Congreso realizará una sesión muy importante este miércoles desde las 3:00 p. m. pues se debatirá la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Los abogados del mandatario, Benji Espinoza y José Palomino, se encargarán de la defensa del jefe de Estado en el Parlamento.

Cuatro ministros de Estado estarán presentes también en el debate. César Landa (Relaciones Exteriores), Félix Chero (Justicia), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), y Alejandro Salas (Trabajo) fueron confirmados por la PCM para ir al Congreso.

La sesión se iniciará con la lectura de la moción de vacancia presidencial, luego se dará pase a los defensores de Pedro Castillo para que expongan sus argumentos ante el pleno del Congreso por sesenta minutos y luego se iniciará el debate entre los legisladores, quienes definirán en Junta de Portavoces los tiempos que tendrá cada bancada para expresarse.

Luego de la exposición de la defensa y el debate entre los congresistas, recién ahí se daría la votación para decidir la situación del mandatario. Sin embargo, no se ha descartado que el proceso podría durar más de un día.

El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, es decir 87 votos.

Este miércoles se debate y vota la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Conoce 3 datos de este procedimiento constitucional.



“La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el presidente del Legislativo ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar”, precisa otra de las reglas fijadas para este procedimiento.

También se establece que la resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación, lo que ocurra primero. Luego quien asumiría como nuevo jefe de Estado sería Dina Boluarte.

Pedro Castillo se pronuncia

El presidente Pedro Castillo ofreció un mensaje a la Nación horas antes de que el Congreso debata la tercera moción de vacancia en su contra. A través de un video, el jefe de Estado negó haber cometido actos de corrupción y cuestionó que en los 17 meses que lleva su gestión un sector del Parlamento tiene como "único punto de agenda" intentar destituirlo.

"Mañana afrontaré una tercera moción de vacancia basada en dichos de terceros que, para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos, abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas. Ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria (…) Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. De los terceros que se encargue la justicia", indicó en su breve discurso.

En su mensaje, el jefe de Estado anunció que este miércoles ejercerá su derecho a la defensa. Asimismo, pidió tranquilidad a la población y señaló que los actores políticos que promueven su vacancia "serán responsables de que sus decisiones no generen más inestabilidad en el Perú, que nos exige diálogo y consenso".

Presidente debe acatar decisión del Congreso

El titular del Congreso, José Williams, señaló también que el presidente ni ningún otro funcionario podría desconocer la vacancia en caso esta prospere mediante los votos en el Parlamento. En ese sentido, recordó que el artículo 169 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional.

"Si un presidente no acepta el haber sido vacado, entonces está usurpando un poder y por lo tanto inmediatamente no tiene la autoridad de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional porque así lo dice la Constitución. Las Fuerzas Armadas no pueden obedecer a alguien que usurpe el poder. Las Fuerzas Armadas están sujetas a la Constitución", dijo.