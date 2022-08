Comisión de Ética aprobó informe final que recomienda suspender a Enrique Wong | Fuente: Foto: Congreso

Con 8 votos a favor, 6 abstenciones y 1 en contra, la Comisión de Ética aprobó por mayoría el informe final que recomienda suspender por 120 días al congresista Enrique Wong por una presunta intervención que habría tenido para la designación de su asesor Manuel Talavera como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

Este informe advierte también recomienda enviar el caso a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento para que den seguimiento a este caso. Al respecto, el congresista Wong indicó que confía en que el Pleno rechace el informe aprobado en la Comisión de Ética, alegando que no tiene miedo al desafuero.

"Cuando uno tiene la verdad no tiene temor y siempre doy la cara. Jamás me escondo o trato de tergiversar. Yo voy con los documentos que cuento y esto es suficiente para demostrar que no hubo ningún tráfico de influencia. Es la tercera vez que estoy en el Congreso y la primera que una Comisión de Ética no tiene consideración a la palabra de un congresista", indicó.

Enrique Wong también cuestionó el trabajo del equipo técnico de la Comisión de Ética, mientras tanto la presidenta de ese grupo de trabajo, la congresista Karol Paredes, respondió a estas críticas indicando que debe haber un respeto al equipo de trabajo ya que no existen preferencias al interior de esta comisión parlamentaria.

Inician investigación contra Freddy Díaz

En esta sesión la Comisión de Ética también aprobó declarar procedente la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Díaz por una presunta violación sexual. De manera unánime, el grupo parlamentario aprobó el informe de calificación que recomienda pasar a una investigación en el caso del legislador denunciado por una trabajadora.

Recientemente el Poder Judicial dictó 9 meses de impedimento de salida del país contra el congresista Freddy Díaz Monago, quien es investigado por el delito de violación sexual ante el pedido del Ministerio Público y el allanamiento del parlamentario.

La medida fue determinada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria e impuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien dispuso que se remita oficio a la Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de la medida de coerción personal.

La Comisión de Ética del Congreso ya había aprobado hace unos días por unanimidad denunciar de oficio al parlamentario Freddy Díaz Monago acusado de haber violado a una trabajadora del Parlamento en su despacho legislativo Fueron 16 los congresistas votaron a favor de iniciar una investigación.

PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.