Espinoza dice que 5 congresistas investigados por la Fiscalía votaron por archivar denuncia constitucional contra Benavides

La fiscal de la nación Delia Espinoza, en conferencia de prensa brindada este viernes, se pronunció respecto al eventual retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal suprema titular, tras el reciente fallo de la Sala Permanente de la Corte Suprema que declaró fundado el recurso de apelación presentado contra su suspensión por 24 meses en dicho cargo y como titular del Ministerio Público.

Como se sabe, la sala presidida por el juez César San Martín resolvió declarar improcedente la sanción contra Benavides Vargas, tras alegar, entre otros motivos, que "no está autorizada la promoción de la acción penal" contra la magistrada "mientras el Congreso no declare haber lugar a la formación de causa", por lo que "no es posible pedir y otorgar la medida solicitada de suspensión temporal en el ejercicio del cargo".

En ese sentido, Espinoza Valenzuela señaló que el Parlamento ha tenido que ver "totalmente" con esa decisión judicial, ya que, el pasado 25 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) acordó rechazar el informe final que recomendaba admitir a trámite la denuncia constitucional contra Patricia Benavides por el caso que originó su suspensión.

La titular del Ministerio Público calificó de "inusitado" e "inexplicable" que el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) haya solicitado en dicha sesión que se incluya en agenda la referida denuncia constitucional, a pocos días de que se realice la audiencia en la Corte Suprema.

"Esto que no se tome como que la fiscal de la nación está atacando al Congreso. Esto no es un ataque, esto se llama hablar con la verdad. La SAC, de una manera totalmente inusitada, inexplicable, ya prácticamente nos da qué pensar que, a última hora, el día 25 de julio [...], sobre la marcha, el congresista Ventura solicitó que se incorpore el tema de esta denuncia constitucional, que es la sexta, la última que habíamos presentado. Ni siquiera es la que hemos presentado en mayo del año pasado", alegó Espinoza.

Asimismo, la fiscal de la nación cuestionó que, con 7 votos y sin debate, la SAC haya decidido rechazar el informe que decía que "sí procede continuar con el trámite de la denuncia constitucional", y que 5 de los congresistas que votaron de esa manera tengan denuncias fiscales en trámite.

"Ni siquiera hubo debate, no se cumplió con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, porque dice que se pone a consideración, se debate y pasa a votación. No debatieron nada, pasaron a votación directamente. Y de los 7 congresistas que votaron para que se rechace ese informe que decía ‘procedente la denuncia’, 5 están investigados en el Ministerio Público. ¿Conflicto de intereses? Sí, hay que decirlo. Eso se llama conflicto de intereses", sostuvo.

"Lo que ha sucedido sobre la marcha el 25 [de julio], porque ya se sabía que el 30 iba a haber esta apelación y ha sido el ingrediente perfecto para que la Corte Suprema vaya por un formalismo de que, al haber sido archivada, ya no hay caso. Bueno, es su criterio y se respeta", agregó.

Espinoza dijo esperar "que la Comisión Permanente reaccione por el bien del país", ya que las denuncias "no son vagas, no están flojas, no están carentes de fundamentos ni elementos de convicción". "Son bien sustentadas porque somos muy responsables […], no denunciamos por denunciar", acotó.

Cabe recordar que los parlamentarios que votaron por rechazar que se admita la denuncia contra Benavides fueron Martha Moyano, Nilza Chacón, Víctor Flores y Héctor Ventura de Fuerza Popular; además de Nelcy Heidinger (APP), Esdras Medina (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia).

Espinoza a la SAC: "¿Por qué se trabaja a la carta?"

En esa línea, la fiscal de la nación cuestionó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales trabaje "a la carta", puesto que, según señaló, en algunos casos tramita denuncias de manera rápida y en otros no las aborda pese a haber sido presentadas con bastante anterioridad.

"¿Por qué se trabaja a la carta? […] Es como si tuviéramos un menú y se escoge. ¿Por qué? ¿Y por qué contra otros funcionarios aforados tan rápido se tramitan las denuncias constitucionales? ¿A qué se debe? Se señala que el Ministerio Público persigue políticamente. Falso. Nosotros actuamos según los plazos procesales y así vamos emitiendo nuestros pronunciamientos, nuestras decisiones", inquirió.

"Ese control que debe hacer la SAC sobre cualquier denuncia del Ministerio Público es un control político. Jurídico también, pero sobre todo político, en el sentido de asegurarse que esa denuncia no tenga propósitos o motivación de persecución política [...] Pero no, el control que están haciendo es como si fueran un juez o un fiscal, hablan de tipicidad. Eso no le corresponde al Congreso, al Congreso solamente le corresponde ver si hay motivaciones políticas", añadió.

Finalmente, Delia Espinoza indicó que, hasta ahora, la SAC no le ha notificado el archivo de la denuncia constitucional contra Patricia Benavides.

"Todavía no lo tenemos, no se nos ha notificado. Son las curiosidades que nosotros ponemos a conocimiento de la población. ¿Por qué no se nos notifican todos los documentos? Pero actúan muy rápido los señores de la SAC", puntualizó.