¿Patricia Benavides será repuesta como fiscal suprema en las próximas horas?: Esto respondió Delia Espinoza

La fiscal de la nación Delia Espinoza, en conferencia de prensa brindada este viernes, se pronunció respecto al eventual retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal suprema titular, tras el reciente fallo de la Sala Permanente de la Corte Suprema que declaró fundado el recurso de apelación presentado contra su suspensión por 24 meses en dicho cargo y como titular del Ministerio Público.

Al respecto, Espinoza Valenzuela indicó que ayer, jueves, "recién" la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le notificó la suspensión de 60 días contra Benavides Vargas por el cese indebido del fiscal Luis Zapata González, y que no ha señalado el cómputo de dicho plazo, por lo que ha pedido que se le aclare esa situación, además de otra relacionada a si una fiscal de la nación puede reponer a otra.

“[La reposición de Benavides] es un procedimiento que tiene que culminarse a nivel de la JNJ, porque, el día de hoy, hemos emitido, en horas de la mañana, un oficio a la JNJ solicitando que se dé respuesta a un requerimiento que aún no ha sido respondido por parte de la JNJ [...] respecto de si es que la señora debe volver inmediatamente o no, porque recuerden que hubo un procedimiento que la suspendió por 60 días y esa es una de las consultas que estamos haciendo”, señaló.

"Se ha remitido un documento solicitando a la JNJ que esclarezca su propia resolución 231; que responda también a la oposición que, como fiscal de la nación se formuló ante ellos en su momento, ante una evidente imposibilidad de ejecutar lo que habían ordenado de que una Fiscal de la Nación reponga a otra; y también para que nos esclarezca el tema de la suspensión de 60 días. Esa es la respuesta que estamos esperando", aseveró.

Además, la titular del Ministerio Público dijo "no entender" por qué la notificación de la JNJ llegó recién ayer, 31 de julio, siendo que la resolución sobre el tema, según indicó, tiene como fecha 23 de junio de este año.

"El día de ayer, a los pocos minutos que se nos notificó por parte de la Corte Suprema la decisión de no suspender a la señora Benavides, a los pocos minutos, se nos notificó formalmente por la JNJ esa resolución de la suspensión de los 60 días, pero sin establecer el plazo de cuándo a cuándo se iba a cumplir. Por lo tanto, recién se nos ha notificado y recién hemos tomado conocimiento, lo cual también nos llamó la atención", explicó.

"Es una resolución que tiene fecha 23 de junio. No entendemos por qué recién se nos ha notificado esa resolución, pero ha sido con posterioridad a la resolución notificada por la Corte Suprema", agregó.

En otro momento, Delia Espinoza indicó que ha solicitado al área de Presupuesto del Ministerio Público información respecto a si se cuenta con los recursos económicos para "solventar" un "eventual retorno" de Patricia Benavides en la función de fiscal suprema titular.

"Justamente, ahora temprano, porque todo ha sido muy reciente, hemos solicitado un informe al área de Presupuesto para que nos indique, de manera cierta, no quiero adelantarme, si es que habría el presupuesto para sustentar o solventar ante un eventual retorno de la señora Benavides", aseveró.

"Estamos a la espera de que el área de Presupuesto nos informe, de manera certera, si es que tenemos el presupuesto para atender el eventual retorno de la señora Benavides", remarcó.

La fiscal de la nación explicó que "hace pocos meses, formalmente, se ha determinado que las dos fiscalías [supremas] que eran transitorias sean permanentes", pero que ello "no quiere decir necesariamente que el presupuesto esté absolutamente garantizado".

"Lo que queremos hacer es, a través de esa decisión, sustentar, ahora a fin de año, ante el MEF, para que nos otorgue el presupuesto necesario para que ya esas fiscalías, que en la práctica eran permanentes, ya que las transitorias no pueden ser 6, 7, 8 años transitorias […], por eso se tomó la decisión de declararlas permanentes", puntualizó.

Espinoza: Corte Suprema omitió "varios aspectos" en fallo a favor de Benavides

Por otro lado, la fiscal de la nación se pronunció respecto al fallo de la Sala Permanente de la Corte Suprema que declaró fundado el recurso de apelación presentado por Benavides contra su suspensión por 24 meses del cargo de fiscal suprema y de titular del Ministerio Público.

Como se sabe, la sala presidida por el juez César San Martín resolvió declarar improcedente la sanción contra Benavides Vargas, tras alegar, entre otros motivos, que "no está autorizada la promoción de la acción penal" contra la magistrada "mientras el Congreso no declare haber lugar a la formación de causa", por lo que "no es posible pedir y otorgar la medida solicitada de suspensión temporal en el ejercicio del cargo".

Al respecto, Espinoza Valenzuela aclaró que "la Corte Suprema no es que la está reponiendo", sino que "simplemente ha declarado infundada la apelación del Ministerio Público en el extremo que solicitaba 36 meses de suspensión y declaró fundada la apelación de la señora Benavides". Asimismo, consideró que la sala omitió "varios aspectos" al emitir su resolución.

"Lo que sí debo agregar es que la Corte Suprema, si bien es respetable su decisión, como cualquier decisión jurisdiccional, ha omitido varios aspectos que, públicamente, todos hemos visto y escuchado. Hay varios aspectos que se han expuesto por parte de la fiscal que sustentó el caso y no han merecido respuesta, no han sido evaluados a nivel de la Corte Suprema en su resolución", señaló.

"Bueno, es su decisión. En todo caso, eso se verá oportunamente", puntualizó.