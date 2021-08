Presidente del Gabinete expuso su mensaje en quechua | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco se mostró sorprendido de que el traductor del Congreso no estuviera presente desde el inicio de la sesión en la que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, solicitó el voto de confianza

"Siempre fue una preocupación dentro de la administración que se tenga a alguien que pueda traducir, no solamente para el Pleno del Congreso, sino para el diálogo en los debates, por ejemplo. Era necesario tener a alguien que lo haga", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el exoficial mayor del Congreso también consideró que la parte introductoria que Guido Bellido pronunció en quechua y aimara debió estar incluida en el documento de transcripción oficial que fue entregado a la Mesa Directiva debido a que la norma establece que una vez que se presenta, debe distribuir previamente el discurso.

"Si el presidente del Consejo de Ministros ya tenía previsto expresar el saludo en quechua, debió incorporarse este (al documento) con su respectiva traducción. Eso es lo que debió ocurrir, por eso me llamó mucho la atención que en el discurso escrito no esté el saludo en quechua y en el aimara", apuntó.

Cevasco recordó que el Departamento de Traductores se instituyó en la biblioteca del Congreso en los años 90 (93 - 94) con el propósito de que los parlamentarios puedan tener a alguien que les pueda traducir diversos aspectos de lenguas, incluyendo el quechua.

"Es ahí, por ejemplo, donde el Congreso incorpora en la central telefónica el saludo en quechua para las personas que puedan llamar del interior del país", señaló.

El inicio de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza fue cuestionado por varios congresistas y la propia presidenta del Parlamento debido a que se dirigió a los asistentes en idioma quechua y aimara.

¿Qué dijo Guido Bellido en quechua?

Estas fueron las palabras iniciales del discurso:

"Hermanos y hermanas

Saludos respetuosos a la presidenta del congreso y congresistas. Hermanas y hermanos de cada distrito y comunidad. Un gran saludo en este año del bicentenario y vida republicana.

Hemos perecido para llegar a este congreso de la República y desde aquí que se escuche nuestras voces. Señora presidenta yo estoy viniendo a esta tierra en nombre de los pueblos sufridos. Para conversar con cada uno de ustedes de manera amable y sin insultos en mi idioma mater como en el castellano".

Jorge Montoya: "El idioma oficial del Perú es el castellano"

El vocero y congresista por Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió en torno a las palabras en quechua que realizó el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, durante su presentación en el Pleno.

A la salida de la presentación de ministros para realizar el voto de confianza, este expresó que en todo caso, Bellido debió de llevar a un traductor. "El idioma oficial del Perú es el castellano español y existe traductor a quechua", indicó.

"Se habla español y se traduce al quechua, es al revés de lo que hizo", agregó. Por otro lado, precisó que por el momento su bancada ha decidido no darle el voto de confianza al gabinete.

"El mensaje del primer ministro no tiene nada nuevo de lo que sabemos, no ha hecho caso a las recomendaciones que dimos sobre el cambio de ministros, no ha hablado de la Asamblea Constituyente, pero vamos a tener un largo debate para ver la decisión", expresó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: