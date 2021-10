Ejecutivo y Legislativo rinden homenaje a congresista Herrera | Fuente: RPP Noticias

El presidente Pedro Castillo pidió en memoria del fallecido congresista Fernando Herrera "que los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo" para que los congresistas y ministros de Estado "ya no estemos en zozobra". Durante un homenaje al difunto legislador de Perú Libre, el jefe de Estado recordó al parlamentario de Tacna como una persona comprometida.

"Me visitaba siempre a Palacio y en la campaña también. Estos últimos días me decía compañero, me siento impotente al no poder hacer realizad unos proyectos que mi pueblo me encarga. No puedo llevar adelante un proyecto para llevar adelante la voz de mis hijos y de mi pueblo para frenar los grandes problemas que tiene el país", indicó.

"En esta vida somos pasajeros y creo que los que estamos en este mundo por momentos, a veces, vivimos equivocados, enfrentándonos, confrontándonos, y esta es una muestra de lo malo o lo bueno que hagamos nos reducimos a un simple cajón. En memoria del compañero congresista quisiera decir al país: que Fernando se lleve su cuerpo y nos deje su lucha", agregó

Tras informar que se coordinará el traslado de los restos del difunto congresista a Tacna, su ciudad natal, Castillo reiteró su pedido a los maestros y al Congreso de la República "a estar más unidos". "Que nos llame más a la unidad en la práctica para consolidar este país que necesita mucho de sus hijos y de sus autoridades", sentenció.

Falleció el congresista Fernando Herrera

El congresista de la bancada de Perú Libre por la región Tacna, Fernando Mario Herrera Mamani, falleció la tarde del lunes.

El hecho se dio a conocer en medio del debate parlamentario tras la presentación de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien culminó su exposición sobre la política general del Gobierno con el pedido del voto de confianza.

La titular del Legislativo, María del Carmen Alva, suspendió la sesión y reprogramó el debate para las 9:00 a.m. del jueves 4 de noviembre, luego de hacerse público este hecho.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: