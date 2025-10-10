Fernando Rospigliosi dice que "espera" que José Jerí "tome decisiones acertadas": "La situación del país sigue siendo complicada”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fernando Rospigliosi indicó que José Jerí es una "persona muy dialogante". | Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la reciente designación de José Jerí como presidente de la República, por sucesión constitucional, tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral.

En diálogo con la Ampliación de Noticias Regional, el congresista de Fuerza Popular señaló que espera que el nuevo jefe de Estado tome “decisiones acertadas” dada la complicada situación que enfrenta el país.

“Esto ha sido una sorpresa para todos y esperemos que el nuevo presidente de la República tome decisiones rápidamente y acertadas. Ojalá que sean decisiones adecuadas porque la situación del país sigue siendo muy muy complicada”, señaló.

Asimismo, Rospigliosi señaló que, en base al trabajo que ha compartido con Jerí al frente de la Mesa Directiva del Congreso, puede dar fe que el nuevo mandatario es “una persona muy dialogante”.

“Ha asumido una responsabilidad mayor y veremos cómo se desempeña y yo espero que lo haga bien porque eso nos interesa”, acotó.

Espero “podamos llegar con tranquilidad a las elecciones del próximo año”

Fernando Rospigliosi también se refirió a presuntas convocatorias en redes sociales de grupos a “tratar de tumbar al Gobierno” de José Jerí. Al respecto, el parlamentario cuestionó estos intentos e hizo un llamado a la tranquilidad.

“Hoy día ya estamos viendo en las redes sociales como grupos de diversa índole ya están llamando a provocar violencia, caos y a tratar de tumbar al Gobierno. Eso es muy peligroso y espero que no llegue a más, que esto se tranquilice por lo menos por un tiempo porque ya están las elecciones convocadas y es lo que tenemos que hacer: ir a elecciones y elegir a nuestros candidatos”, indicó.

“No [hay que] incentivar la violencia como están haciendo algunos grupos ya desde ahora mismo tratando nuevamente de producir otro cambio de Gobierno. Yo creo que se perjudica […] y que podamos llegar con tranquilidad a las elecciones del próximo año”, acotó.