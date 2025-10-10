Últimas Noticias
Congreso oficializa vacancia presidencial de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente

José Jerí es el octavo presidente en la última década
Además, mediante la Resolución del Congreso N.º 001-2025-2026-CR, se declaró la aplicación del régimen de sucesión establecido en el Artículo 115 de la Constitución, el cual indica que el presidente del Congreso debe asumir la Presidencia ante la ausencia de un primer o segundo vicepresidente de la República.

El Congreso de la República oficializó la vacancia de Dina Boluarte por permanente incapacidad moral tras aprobar la Resolución del Congreso N.º 001-2025-2026-CR, publicada este viernes 10 de octubre de 2025 en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el documento, el procedimiento se inició el 9 de octubre, fecha en la que se presentaron cuatro mociones de orden del día -19769, 19770, 19771 y 19772- en virtud del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, que establece esta causal de vacancia.

Durante la sesión semipresencial del Pleno, realizada el mismo día, se deliberó y votó el pedido de vacancia sin la presencia de la entonces mandataria, quien no ejerció su derecho de defensa en el marco del procedimiento señalado en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

La resolución fue suscrita por el presidente del Congreso, José Jerí Oré, y el primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi Capurro, quienes dispusieron su publicación y cumplimiento inmediato.

José Jerí asumió la Presidencia de la República

En su Artículo 2, la norma declara la vacancia de la Presidencia de la República y ordena la aplicación del régimen de sucesión previsto en el Artículo 115 de la Constitución, lo que implica que el presidente del Congreso, José Jerí, asuma de manera temporal la jefatura del Estado.

Con esta decisión, el Parlamento pone fin al mandato de Dina Boluarte, quien asumió la Presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, y cuya gestión enfrentó múltiples cuestionamientos políticos y sociales.

