Fernando Tuesta a favor del retorno a la bicameralidad: "Es un gran avance"

Congreso Fernando Tuesta Soldevilla consideró que los limeños no conocen a sus representantes parlamentarios

El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, en diálogo con RPP, consideró que el dictamen del Congreso que plantea el retorno a la bicameralidad y la reelección de congresistas es un "gran avance" para la mejora de la democracia representativa.

"En general, la ley de modificación está bien, incluso me ha sorprendido en algunos artículos. Siempre se pueden hacer observaciones, pero creo que es un gran avance", indicó.

No obstante, señaló que es probable que muchos parlamentarios hayan votado a favor de la propuesta por un afán de reelegirse en el cargo.

"Siempre está la observación de un Parlamento que tiene poca legitimidad, que es probable que muchos congresistas lo hayan aprobado porque quieren la reelección, pero más allá de eso regresar a la bicameralidad es mucho mejor, que es un modelo histórico de Parlamento desde inicios de la república hasta el año 93", sostuvo.

Fundamentos

Tuesta Soldevilla consideró que no ha sido alta la tasa de reelección parlamentaria a inicios de los dosmiles, y que, en todo caso, es el elector el que escoge.

"Hasta que se elimina la reelección parlamentaria, la tasa de reelección de inicio de este siglo era de 23% (…), eso depende del elector. Si yo elegí a un parlamentario y luego va a la reelección, yo no lo voto si considero que su desempeño no ha sido bueno. Pero evitar que algunos buenos parlamentarios (…) trunquen sus carreras políticas no me parece adecuado (que no tengan opción a reelegirse)", indicó.

Asimismo, señaló que es conveniente que la segunda votación del dictamen se realice en la próxima legislatura, que inicia en marzo del 2024, y no antes, en legislatura extraordinaria.

"Creo que no estamos en una situación de apuro que amerite (legislatura extraordinaria). Además, políticamente, al Congreso no le conviene mantener esto como un tema de agenda pública sino dejarlo para marzo", aseveró.

No obstante, indicó tener una observación respecto al proceso de elección de los senadores.

"Respecto a la elección del Senado, sí tengo una observación: dice que ahí serán 60 miembros y, al menos, uno por circunscripción. Ahí tienes 25, te quedarían 35. ¿Qué interpretas con ‘al menos'? Dice que el resto es por circunscripción única, es decir, una lista de todo el país bajo la idea de que si se está en la lista de todo el país ya hay representantes de mayor peso", explicó.

"Hubiera preferido un Senado con un número de escaños igual en cada región, departamento (…), porque eso equilibra la elección de la cámara de Diputados", puntualizó.