Retorno a la bicameralidad: reacciones al texto sustitutorio aprobado en el Congreso en primera votación

Luego de que el pleno del Congreso aprobara con 93 votos el nuevo texto sustitutorio de reforma constitucional de retorno a la bicameralidad, diversos parlamentarios expresiones sus opiniones tanto a favor como en contra.

Cabe recordar que la aprobación del texto sustitutorio no significa que la figura de la bicameralidad entrará en vigencia ahora mismo, pues es necesario que se apruebe con más de dos tercios del número legal de votos en una segunda legislatura ordinaria. En su defecto, tendría que ser validada mediante referéndum.

En contra de la bicameralidad

La parlamentaria de Perú Libre, Margot Palacios, rechazó de plano el retorno a la bicameralidad e indicó que la aprobación del texto sustitutorio es un acto de espaldas a la ciudadanía.

"No va a contribuir con la imagen del Congreso, porque el soberano dijo que no a la bicameralidad y ese mismo soberano que en 2018 votó no está contento con lo que hace el Congreso porque no podemos tapar el sol con un dedo", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Es un mensaje negativo al pueblo decirle 'mira, nosotros no respetamos lo que tú dices, no respetamos lo que a través de un referéndum has dicho y hacemos lo que queremos porque tenemos los votos'. Mi rechazo total al tema de la reelección, la bicameralidad. Somos respetuosos de lo que diga el pueblo soberano", agregó.

En tanto, la legisladora de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, Ruth Luque, dijo que se ha ingresado más de 50 artículos en desmedro de la población.

"Han aprobado su bicameralidad con 90 votos a favor, a la altura de sus necesidades, imponiéndole al país una reforma de más de 50 artículos de la Constitución, despreciando, como todo este tiempo lo han hecho, a la ciudadanía. Este es el Congreso", mencionó.

En esa misma línea, la congresista no agrupada Flor Pablo consideró que el texto sustitutorio aprobado fue "de contrabando".

"Una mayoría del Congreso puso de contrabando la reelección permanente de congresistas y senadores en el texto sustitutorio de retorno a la bicameralidad", culminó.

A favor de la bicameralidad

Por otro lado, el legislador de Acción Popular, Edwin Martínez, consideró necesaria la reelección, ya que los representantes conocerían la labor y tendrían más experiencia.

"Toda reelección en cargos públicos por elección popular es necesaria, porque alcaldes que ingresan nuevo no conocen la labor municipal, no conocen la cantidad de presupuesto que tienen, cuáles son las necesidades de su población y eso determina que no hacen la obra pública y devuelven el dinero", manifestó.

"El referéndum (en el que se rechazó la bicameralidad) fue convocado por un presidente que no tenía la condición moral para ser presidente, que disolvió el Congreso de la República, como lo hizo Alberto Fujimori. Hoy este Parlamento no se somete a líderes autoritarios y está haciendo respetar la verdadera democracia", añadió.

Finalmente, el legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, dijo que esta decisión contribuiría a una mejor relación y un fortalecimiento de las instituciones.

"Es un paso muy importante. Creo que en el Perú la bicameralidad va a contribuir a fortalecer las instituciones, a permitir tener mejor representación y mejores leyes. Uno de los grandes problemas y debilidades de la institucionalidad peruana de los últimos años ha recaído precisamente en el Parlamento. Creo que era importante pasar a la bicameralidad para que podamos tener mejores leyes y mejores representantes", aseveró.

"No es bueno confundir popularidad con legitimidad. La mayoría de parlamentarios no gozan de alta popularidad. En los Estados Unidos el Parlamento cuenta con 17% de aprobación. Si se siguen los procedimientos constitucionales para tomar una decisión como retorno a la bicameralidad, esa decisión va a ser perfectamente legítima", culminó.