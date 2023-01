Fernando Tuesta señala que ninguna reforma resolverá inmediatamente los próximos comicios | Fuente: RPP

El politólogo Fernando Tuesta, quien también es invitado por la Comisión de Constitución del Congreso para evaluar las reformas políticas de cara al adelanto de elecciones generales, señaló que, de momento, no existe una solución parcial al problema que tenemos. Fernando Tuesta precisó que ninguna reforma resolverá de manera inmediata los inconvenientes presentados en la víspera a los próximos comiciones.

"No hay alguna solución parcial sobre lo que tenemos. Esta es una crisis profunda que además tiene raíces de décadas—y de manera quizá más intensa desde 2016— que creo que lo que hace es develar un conjunto de falencias en términos económicos, sociales, pero también institucionales. Hemos tenido un edificio institucional mal hecho, mal usado y la crisis lo que ha hecho es mostras estas debilidades y poner en peligro el sistema democrático mismo", dijo en Enfoque de los Sábados.

"Las reformas políticas son modificaciones normativas en las reglas de juego de acceso al poder y del manejo del poder. Si es que existe esto, quiere decir que soluciona los problemas. Y lo que hay que ser claro es que ninguna reforma va a resolver de manera inmediata e incluso en un porcentaje profundo lo que se viene en las elecciones. Eso porque las reformas, sobre todo institucionales, requieren maduración. La primera ley de partidos en el Perú fue la del año 2003. ¿Sabes cuánto se demoró para que se materialice en una norma? Dos décadas desde la primera propuesta. Podemos seguir hablando de muchas cosas, pero, ¿el hablar quiere decir que fracasó?"

No obstante, Fernando Tuesta explicó que el hecho de tener en agenda una reforma política es una situación que no se ha dado con anterioridad, motivo por el cual se debería aprovechar en beneficio de la ciudadanía.

"La desafección que tiene la gente a los políticos ya tiene mucho tiempo, generaciones incluso diría yo, que han visto solo a estos políticos. Hay un momento en que justamente esto ya no da más y, puede parecer curioso, el tema de la reforma política parece un tema de agenda pública y de urgencia. ¿Cuándo en la historia hemos tenido reforma política como tema de agenda importante? No recuerdo. Si eso es así, quiere decir que el tema no es episódico, ocasional o académico. Es un tema que todos hablan como una suerte de consigna y entonces hay que darle contenido", aseveró.





Bicameralidad y reelección parlamentaria

En otro punto, el también exjefe de la ONPE indicó que está a favor de la bicameralidad y la reelección parlamentaria, ya que consideró que el sistema unicameral ha fracasado en el país.

"Se está formando un concenso y ahí viene el tema. (La bicameralidad y la reelección parlamentaria) parecen ser los únicos dos aspectos de concenso. Si esto es así, es grave porque en realidad hay un rechazo a estas medidas derivadas justamente por el desempeño de estos congresistas. A mí me parece fundamental regresar a la bicameralidad. Primero habría que preguntar si este sistema unicameral ha funcionado. Pues no ha funcionado. O ha funcionado mal en todo caso", finalizó.