Fernando Tuesta asegura que la bicameralidad "es la madre" de todas las reformas | Fuente: RPP

El politólogo Fernando Tuesta, invitado por la Comisión de Constitución del Congreso para evaluar las reformas políticas de cara al adelanto de elecciones generales, precisó que no se podrán hacer cambios sustantivos a la situación que se vive en la actualidad. Tuesta Soldevilla señaló que las circunstancias son graves en cuanto a "términos funcionales"; sin embargo, consideró que sin realizar enmiendas sería incluso peor.

"No hay que crear grandes expectativas. En realidad, no hay una reforma política electoral que pueda cambiar sustantivamente lo que estamos viviendo. Estamos en una situación tan grave en términos funcionales que lo que sí podemos hacer, sin embargo, es encaminar. Pero nada por arte de magia o por una solución normativa puede cambiar la situación de tan gravedad que tenemos en términos institucionales", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Dicho ello, tengo que decir lo siguiente: si no hubiesen existido algunas reformas, hubiésemos estado peor. Entonces no es que las reformas no tienen sentido, sino que requieren maduración. Y eso es algo importante que hay que decir, porque luego vienen las facturas y se dicen que las reformas no han servido y una larga lista de cuestionamientos", agregó.

"La bicameralidad es la madre de todas las reformas"

En cuanto a las propuestas, Tuesta Soldevilla mencionó que sería la bicameralidad "la madre de todas las reformas". Pese a que fue desaprobada mediante referéndum en 2018, el politólogo insistió en que se debe trabajar "una campaña persuasiva" para que tenga mayor aceptación popular.

"Creo que hay una reforma básica, sustantiva, que he denominado la madre de todas las reformas, que es la bicameralidad. Siendo la más importante es la menos popular porque ha sido instalada en la idea de los peruanos que una cámara más son más escaños y se asocia a más políticos y, por tanto, debe ser negado. Creo que, al lado de las protestas, debe haber una campaña persuasiva de hacer entender no solamente por qué la necesidad de la reforma, sino en este caso de esta reforma sustantiva", aseveró.

"Antes de que venga el cuestionamiento que legítimamente se hace de por qué se sigue planteando esto cuando fue rechazado por el referéndum de 2018, hay que recordar a la ciudadanía que en aquel entonces un porcentaje alto estaba por la bicameralidad. Y es justamente en el Congreso donde se altera este modelo y en el referéndum se vota en contra. La norma señala que una vez rechazado por referéndum una norma de reforma constitucional no puede ser presentada dentro de un año y ya hemos pasado tiempo suficiente para plantearla", añadió.

Tuesta dijo entender que es impopular la idea de aumentar el número de congresistas, pero hizo hincapié en la necesidad de los ciudadanos en tener a más parlamentarios que se sientan cercanos.

"Cuando alguien dice que va a crecer el número de congresistas, todo el mundo rechaza, porque piensan que se van a multiplicar los congresistas que ahora tenemos. Pero si se le pregunta a un elector en Tumbes, que tiene dos congresistas, si quiere tener un congresista que esté más cercano a ellos, (diría que sí porque) necesita crecer", finalizó.