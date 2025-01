Flavio Cruz no cree que Eduardo Salhuana tenga responsabilidad política por presunta red de prostitución en el Congreso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavio Cruz, congresista de Perú Libre, consideró este jueves que Eduardo Salhuana, presidente del Legislativo, no tiene responsabilidad política por las denuncias de una red de prostitución que habría funcionado en el Palacio Legislativo, aunque indicó que su bancada aún no ha tomado una postura respecto de un pedido de censura contra el titular de la Mesa Directiva.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, el parlamentario manifestó que Salhuana dio la cara desde un principio sobre este tema y que, si bien se cuestionó su viaje a China, las responsabilidades en esta situación son “personalísimas”.

Pese a ello señaló que defiende la institucionalidad del Congreso, pero que si existen pedidos de censura deben ser atendidos con la reflexión que amerite.

“Haber dado la cara desde un principio me parece un buen gesto, pero su escapadita a China eso sí que está en cuestión. Tanto en faltas y delitos y responsabilidades políticas, redundo las responsabilidades siempre son personalísimas. Entonces no pasa tanto porque alguien tenga que pagar pato”, dijo.

“Las responsabilidades individuales, desde mi mirada política y jurídica, no recaen directamente en la persona del presidente del Congreso. Esa responsabilidad política no la veo consumada y es mi punto de vista, pero en los siguientes días vamos a ver qué desenlaces tenemos”, sostuvo.

Pide investigación célere

Asimismo, dijo no creer las versiones sobre una presunta red de prostitución en el Parlamento, pues dijo no poder entender con qué fines se habría conformado. Ante esta situación, el legislador pidió que el caso de investigue para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Me resisto a creer que eso existe, muy complicado creerlo, no quiero creer, no quiero aceptarlo, me niego, pero pónganse en el caso de que eso fuera cierto y de que unos cuantos bandidos han contratado a no sé quiénes pudo haber pasado, quién sabe para qué fines, solo laborales. Las investigaciones que lo hagan tanto en la parte administrativa, ética, judicial y que se deslinde y que se sepa toda la verdad”, manifestó.

“El crimen no calcula en dónde está, puede ser judicial, ejecutivo, legislativo, dónde sea, crimen es crimen y puede darse en cualquier circunstancia. Yo me resisto a creer que una institución a la que como parlamentario defiendo y quisiéramos que no pase por estas situaciones, pero no podemos negarnos a la realidad”, agregó.