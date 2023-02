El congresista Flavio Cruz (Perú Libre), señaló su bancada habría aceptado reunirse con la presidenta Dina Boluarte si es que hubiera realizado algún gesto "político" como el anuncio de su salida o del primer ministro Alberto Otárola.

"Si hubiera tenido algún gesto...quizá. Como la renuncia de Otárola que mantiene su actitud manotesca, también sigue el de Interior y Defensa. Reconocemos que haya formado parte de la plancha de Perú Libre. Pero deslindamos y la expulsamos justamente por infraterna", declaró en Sin Vueltas de RPP Noticias.

Sin embargo, a título personal, dijo que, si Dina Boluarte hubiera destituido "de inmediato" al premier Otárola, y pedirle perdón de forma sincera a la ciudadanía de Puno, hubiera aceptado renunirse con ella para enfrentar la crisis social y política.

"Hubiera sido un gran gesto que Boluarte destituya al jefe de Gabinete y Mininter", señaló Flavio Cruz. | Fuente: RPP

"Ya hicimos la explicación, la gente no perdona porque [Dina Boluarte] hizo campaña con la bandera de la Asamblea Constituyente, ideario del programa Perú Libre, y a los minutos y horas que asumió el cargo se paró al otro lado para fraternizar y sonreír con los demás que no había ganado las elecciones. La palabra es ley. Pronunció en altavoz que lealtad es a prueba de balas, no sabíamos que las balas vendrían después", agregó Flavio Cruz.

Sobre un probable adelanto de elecciones, señaló que Vladimir Cerrón es el candidato natural de Perú Libre y ser el próximo mandatario de llegar a darse dicho escenario. "Vladimir Cerrón debería ser el próximo presidente del Perú", dijo.

Adelanto de elecciones

Flavio Cruz declaró que Perú libre había presentado el 15 de diciembre del 2022 un dictamen en minoría "cinco días antes que la Comisión de Constitución votara". "No hubo voluntad política a la primera propuesta, lo que tenía que hacer la comisión era cuidar esos 93 votos (...) milagrosamente salió la bendita reconsideración y a dónde hemos llegado. La gente tiene que darse de un responsable a un hecho frustrado", señaló en Sin Vueltas de RPP.

"El otro día suscribimos el acta de la ampliación de la agenda pero la bancada magisterial retiró su firma. Saludamos el gesto de Alianza para el Progreso que se está adhiriendo a esa acta, cumpliríamos por esta práctica parlamentaria y poner en agenda este acto nuestro en el último día. No perdamos la esperanza. Vamos a darle la respuesta al país", añadió.