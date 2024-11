Flavio Cruz tilda de "persecución política" allanamientos a inmuebles de María Agüero y acusa a Fiscalía de “abuso”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavio Cruz, congresista de Perú Libre, señaló que hay matices de persecución política en el allanamiento que realizó Fiscalía a inmuebles pertenecientes a su colega de bancada, María Agüero como parte de una investigación que se le sigue por presuntamente haber recortado sueldos a sus los trabajadores de su despacho.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, el legislador cuestionó que Fiscalía haya realizado esta diligencia en cinco inmuebles pertenecientes a la legisladora, a quien calificó como un “cuadro político importante” dentro de Perú Libre. Según señaló, desde el Ministerio Público cometieron un abuso con estos allanamientos, pues dijo que se vulneraron temas privados e íntimos de la congresista.

“Es evidente la persecución política y cruenta como ha pasado hoy con la congresista María Agüero, incluso se han metido con temas privados y temas íntimos y eso es peligroso, la Fiscalía está cometiendo un abuso ahí”, dijo.

“¿Fiscalía tenía necesidad de hacer allanamiento, o sea, la persona que ha mochado un sueldo va a repartir ese dinero en las cinco casas? No quiero subestimar la inteligencia de los fiscales, pero me parece una torpeza, aunque la respetamos y en el tiempo se esclarecerá y se absolverá estas imputaciones que le hacen a la congresista”, agregó.

Sobre acuerdo del Consejo de Estado

El parlamentario de Perú Libre también se refirió al acuerdo del Consejo de Estado por el cual se determinó que los efectivos policiales y militares que hagan uso de sus armas de fuego sean juzgados en un fuero militar.

A su criterio, las autoridades de Fiscalía y el Poder Judicial presente en esta sesión del Consejo debieron expresar su rechazo a este acuerdo, pues va en contra del sistema de justicia.

“Lamento que haya habido varios abogados, me ha sorprendido, porque más allá del abogado político, ahí estaba el presidente del Poder Judicial, del Ministerio Público, el fiscal de la Nación”, sostuvo.

“¿Cómo es que ellos no defendieron el sistema de justicia al que representan, se están allanando o subordinando a otro sistema paralelo? eso es bien peligroso, no, entonces no sé que vaya a pasar más adelante. El autoritarismo con el que se está actuando es lamentable y eso sorprende”, acotó.