Flor Pablo: Congresistas que votaron en contra de ley que debilita a Sunedu iniciarán proceso de inconstitucionalidad

Flor Pablo, congresista del Partido Morado. | Fuente: Andina

La congresista del Partido Morado, Flor Pablo, afirmó este miércoles que los 39 parlamentarios que en la víspera votaron contra de la ley que cambia la composición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), iniciarán un proceso de inconstitucionalidad contra esa norma.

En Ampliación de Noticias de RPP, indicó que prevén tomar esa iniciativa pues no se ve una intención desde el Ejecutivo de observar la ley, como lo adelantó ayer el flamante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer.

"No [vamos a observar la ley], yo creo que primero hay que sesionar en el Consejo de Ministros y discutirlo. Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana. Ha pasado por una comisión, esa comisión debatió y luego al pleno del Congreso", dijo el titular de la PCM a RPP la noche del martes.

La congresista Pablo lamentó que en el Congreso exista "un alineamiento de la visión" contra la reforma universitaria entre bancadas en apariencia opuestas en posturas ideólogicas, pero con una agenda en común.

En ese sentido, recordó que tanto Perú Libre (21 a favor, 7 en contra, una abstención) como Fuerza Popular votaron a favor de la ley que atenta contra la Sunedu.

"Tienes un Congreso antireforma" y un Ejecutivo que no se compra el compromiso de defender las reformas en la educación universitaria, comentó.

¿Darán voto de confianza?

Respecto a la postura del Partido Morado sobre dar el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial que preside Héctor Valer, Flor Pablo indicó que aún deben conversar en su grupo parlamentario, pero a título personal dijo estar preocupada por el perfil de la mayoría de sus integrantes. .

Puntualizó que las posturas de Valer y otros ministros como Katy Ugarte como titular del ministerio de la Mujer, le generan desconfianza en cuanto políticas en educación, igualdad y lucha contra la corrupción.













