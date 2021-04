Francisco Sagasti | Fuente: Presidencia

El Pleno del Congreso de la República rechazó este martes la admisión a debate la moción que propone censurar a Francisco Sagasti en su condición de presidente del Congreso, actualmente encargado de la Presidencia de la República.

"Han votado a favor 14 congresistas, en contra 65 y abstenciones 18, en consecuencia no ha sido admitida a debate la moción de orden del día 14077", anunció la presidente del Congreso, Mirtha Vásquez.

La moción 14077 fue presentada la semana pasada por el parlamentario Posemoscrowte Chagua (Unión Por el Perú), por considerar que el Jefe de Estado mintió a los peruanos respecto de que no conocía de la vacunación irregular contra la COVID-19 de la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete.



"El señor dice que no conocía nada"



Durante su sustentación ante el Pleno virtual, el congresista Posemoscrowte Chagua señaló que el mandatario Francisco Sagasti infringió el artículo 9 de la Constitución Política e insistió que mintió al país.

"Se ha impostado una falsa indignación y se ha mantenido aún las acciones de corrupción que ha llevado a la compra de estas vacunas de Sinopharm. Si no censuramos a este Presidente solamente somos cómplices acá, aquí el señor dice que no conocía nada, es imposible que haya ocurrido tantas vacunaciones a su alrededor, ministros y todos ellos, y este señor haya vivido en una burbuja y que no sabía nada de nada", afirmó.

La semana pasada el presidente Francisco Sagasti se refirió a la moción de censura presentada en su contra por el Congreso de la República y señaló que los parlamentarios tienen la facultad de ejercer esta elección.



"Todos los miembros del Congreso tienen el derecho de ejercer esa posibilidad de censura. No tengo nada que opinar, me preocupa que en un momento tan crítico en nuestro país, con la pandemia y la crisis económica se añada inestabilidad política", dijo.



Durante el debate de la moción de censura, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, decidió suspender el Pleno por 15 minutos tras un incidente que tuvo con la legisladora de Cecilia García de Podemos Perú.

La legisladora solicitó durante su intervención la renuncia de Mirtha Vásquez, lo que originó la respuesta de la titular de la Mesa Directiva, quien pidió ajustarse al reglamento parlamentario porque ese no era el tema del debate.



NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": RPP Noticias realizó un despliegue por distintos puntos del país para informar a todos los peruanos sobre la jornada electoral del domingo 11 de abril. Escucha lo más resaltante del día en este informe.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.