El parlamentario se acercó a los manifestantes de la avenida Abancay brevemente. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Francisco Sagasti, dejó la sede del Palacio Legislativo la tarde de este lunes para acercarse a los manifestantes que están en la avenida Abancay, en el centro de Lima, y saludarlos.

Sagasti Hochhausler salió acompañado de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva; Mirtha Vásquez, Luis Roel y Matilde Fernández. Además, de algunos legisladores del Partido Morado

Su salida produjo un gran tumulto entre efectivos policiales, seguridad del Congreso, periodistas, parlamentarios y algunos manifestantes que intentaron acercarse.

El legislador habría tenido planeado dirigirse a los manifestantes con un megáfono. Sin embargo, ante la aglomeración optó por regresar al Congreso.

Previamente Sagasti dijo a la prensa desde la Plaza Bolívar que los jóvenes manifestantes expresaban la frustración de todo el país por no lograr superar las divisiones.

“Su frustración es la misma frustración que sentimos todos, cuando vemos las enormes dificultades que nosotros mismos hemos creado por no trabajar en armonía, no trabajar en paz no escuchar al otro, no considerar y tratar al otro como igual”, dijo.

Con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso eligió a su nueva Mesa Directiva, la cual es presidida por Francisco Sagasti.

Le acompañan en la primera vicepresidencia Mirtha Vásquez, mientras que Luis Roel y Matilde Fernández, ocupan la segunda y tercera vicepresidencia.

Sagasti ahora asumirá la Presidencia de la República, luego de que Manuel Merino renunciara a la encargatura de ese cargo el último domingo.

Esto, tras las masivas protestas que se registraron en todo el país durante la última semana, en la cual fallecieron Inti Sotelo y Jack Pintado y más de cien heridos por la represión policial.