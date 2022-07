Freddy Díaz Monago | Fuente: Congreso

El parlamentario Freddy Díaz afirmó este viernes que se someterá a las "indagaciones respectivas" tras la denuncia por presunta violación sexual contra una trabajadora del Congreso de la República en su oficina ubicada en el jirón Azángaro, en el Centro de Lima.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el congresista expresó sus "respetos a la integridad física y psicológica de las personas" ante la denuncia pública en su contra "de agresión y violencia".



"Ante ello, soy el primer interesado en que esta denuncia se investigue y aclare. Por tanto, de acuerdo con la normatividad vigente, me someteré a las indagaciones respectivas para aclarar esta situación, respetando el debido proceso en curso", señaló Freddy Díaz.

Además, Freddy Díaz se dirigió a la población que le brindó su voto, a quienes expresó sus disculpas.



"A ustedes les expreso las disculpas y les pido su comprensión en tanto se aclare esta situación. Finalmente, reitero mi total disposición de colaborar con la justicia", manifestó el congresista.

Pronunciamiento de Freddy Díaz | Fuente: Facebook de Freddy Díaz Monago

Grave denuncia

La noche del miércoles 27 se conoció que una trabajadora del Congreso de la República denunció que el referido parlamentario habría abusado sexualmente de ella en su oficina ubicada en el jirón Azángaro, en el centro de Lima.

Según información de El Comercio, la presunta víctima relató que ella se encontraba bebiendo alcohol con Díaz Monago en el lugar de los hechos, mientras hablaban de temas laborales. Tras ello, aprovechando su estado inconsciencia, el congresista habría cometido el ataque sexual.

Tras la denuncia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) señaló que se encuentra dando apoyo legal a la mujer afectada y solicitó a la Fiscalía actuar con celeridad en el caso.

"Hoy el Programa Nacional Aurora del MIMP brindó apoyo emocional y atención legal a una mujer que denunció haber sido víctima de violación por parte del congresista Freddy Díaz Monago. Estamos atendiendo a la víctima. Exhortamos a la Fiscalía a actuar con la celeridad del caso", publicó el Mimp en sus redes sociales.

Por otro lado, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) informó de la "expulsión inmediata" del parlamentario una vez que se conoció la denuncia.

“Ante la grave denuncia interpuesta contra el congresista de la República, Fredy Díaz Monago, por el delito de violación sexual, la Bancada de APP, ha decidido su expulsión inmediata. Condenamos este execrable acto de violencia sexual y solicita la rápida intervención de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial”, indicaron en un comunicado.

