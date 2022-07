Pedro Castillo afirmó durante su mensaje por Fiestas Patrias que los medios de comunicación están "empeñados en desestabilizar al gobierno, no les interesa difundir los logros" | Fuente: Congreso de la República

El Colegio de Periodistas del Perú rechazó a través de un comunicado que el presidente Pedro Castillo haya atacado a la prensa y distorsionado el papel del periodismo en su Mensaje a la Nación que ofreció ante el Congreso por Fiestas Patrias.

"Deplorar y rechazar enérgicamente la nueva arremetida del presidente Pedro Castillo contra el periodismo, el ejercicio de la profesión y los medios de comunicación. Resulta incomprensible que un jefe de Estado, en un Mensaje a la Nación, testimonie de manera intolerante y con frases altisonantes su absoluto desprecio y desarraigo con la libertad de expresión", señalaron.

En su mensaje, el Colegio de Periodistas del Perú recordó que la Constitución y la Convención de los Derechos Humanos exigen a los gobiernos proteger y amparar las libertades de prensa, expresión, opinión y difusión de ideas. En ese sentido, el gremio desaprobó y lamentó "la intención presidencial de distorsionar el papel del periodismo y los medios de comunicación".

"Es necesario puntualizar, además, que el jefe de Estado, lejos de construir opinión pública sobre los supuestos logros de su gestión, ha levantado un cerco de hierro que impide que los periodistas y comunicadores puedan entrevistarlo. Por tanto, mal hace en buscar desacreditar y deslegitimar el trabajo de la prensa", señalaron.

Por su parte, el Consejo Directivo 2022-2022 del Colegio de Periodistas de Lima rechazó las imputaciones contra los medios de comunicación durante el mensaje del presidente Pedro Castillo en el Congreso de la República por Fiestas Patrias.

A través de un comunicado, cuestionó cuando el Jefe de Estado afirmó "temerariamente" que los medios de comunicación están "empeñados en desestabilizar al gobierno, no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas...".

"Los medios de comunicación, a través de las mujeres y hombres de prensa, no emiten mentiras y noticias falsas. Por el contrario, informan, como les corresponde, los hechos que ocurren en el país, más aún si tienen que ver con actos de presunta corrupción en el entorno más cercano del presidente de la República o sus ministros de Estado", precisó.

"Sin periodismo no hay democracia"

El Consejo Directivo del Colegio de Periodistas de Lima aclaró que no es labor del periodismo resaltar las acciones o el trabajo que por ley deben efectuar los funcionarios públicos en cualquier estamento del Estado.

"Para eso han sido elegidos o designados: para trabajar por mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos", indicó.

Además, el Consejo Directivo del Colegio de Periodistas de Lima destacó que seguirá defendiendo las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley como lo consagra la Constitución Política vigente.

"Porque sin periodismo no hay democracia", expresó.

