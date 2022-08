Idelso Manuel García Correa congresista de Alianza para el Progreso | Fuente: Congreso de la República

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Idelso Manuel García, fue elegido este martes como presidente la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo.

Cinco miembros de la citada comisión especial votaron a favor de Idelso García, mientras cuatro votaron a favor de Ruth Luque (Cambio Democrático) en una sesión dentro de la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

De esta manera, el citado legislador reemplazará en el cargo al parlamentario Freddy Díaz, acusado de presunta violación sexual contra una trabajadora del Congreso de la República.





Agradecimientos y cronograma

Tras la votación, Idelso García agradeció los votos de sus colegas e informó que ya se cuenta con el cronograma para la elección del nuevo defensor del Pueblo.

"Saludar a todos los congresistas que hoy nos hemos dado cita para elegir al presidente del la comisión del nuevo defensor del Pueblo para seguir trabajando en unidad y en equipo. Debo también mencionar que para el día de mañana se tiene establecido ya el cronograma para continuar con esta sesión. Agradezco el apoyo estimados colegas y con ese mismo apoyo de todos ustedes espero continuar con lo avanzado en esta comisión especial y cumpliendo a cabalidad con su rol establecido en la Constitución, reglamento del Congreso, leyes y lineamientos y cronogramas aprobados", resaltó.

Además, Idelso García citó para mañana en la sala Raúl Porras Barnechea, desde las 8.30 horas, para dar inicio a las entrevistas personales a los postulantes al cargo de defensor del Pueblo.

#TuCongresoInforma l Con 5 votos a favor, Idelso Manuel García Correa fue elegido como presidente de la Comisión Especial Encargada de la Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo. pic.twitter.com/EYFO7TfmZg — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 2, 2022

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.