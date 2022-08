Freddy Díaz: informe de Ética sobre el congresista acusado de violación estaría listo recién en un mes [VIDEO]

Varios congresistas pidieron el desafuero de Freddy Díaz. | Fuente: RPP

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Acción Popular), estimó que el informe del legislador Freddy Díaz, acusado de violar sexualmente a una trabajadora de su despacho, estaría listo recién dentro de un mes.

“Nosotros consideramos que tiene que ser lo más pronto posible. Vamos a hacer todo lo posible para que esto corra. Asumo que podría ser un mes”, manifestó.

“Esperamos que no haya retrasos, pero igual los vamos a tener informados a todos. (...) A veces en el camino se pueden dar algunas situaciones, como por ejemplo los testigos. A veces se convoca a determinadas personas que son parte de la investigación”, agregó.

La acciopopulista señaló que en 10 o 15 días podría tenerse un informe preliminar sobre el caso.

Durante la sesión de la Comisión de Ética varios legisladores miembros de este grupo de trabajo se expresaron a favor de solicitar el desafuero de Freddy Díaz.

Denuncia de oficio

Cabe mencionar que esta mañana la Comisión de Ética aprobó por unanimidad denunciar de oficio al parlamentario Freddy Díaz por la citada denuncia de violación sexual que pesa en su contra.

Dieciséis congresistas votaron a favor de iniciar una investigación contra el legislador, decisión que fue saludada por la ministra de la Mujer, Diana Miloslávic, quien más temprano había pedido a la Comisión de Ética que actúe con contundencia en el caso.

La trabajadora del Congreso, cuyo nombre se mantiene en reserva, reiteró su acusación luego de que el exintegrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) afirmará ser inocente tras presentarse ante el Ministerio Público la mañana del último lunes.

“Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coquetado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada”, dijo en ATV.

