Karol Paredes estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La congresista Karol Paredes (Acción Popular), presidenta de la Comisión de Ética, aseguró que propondrá iniciar una investigación contra su colega Freddy Díaz, acusado de violación sexual por una trabajadora de su despacho, moción que -dijo- espera sea aceptada por su grupo de trabajo.

“No puedo adelantar ninguna opinión, pero podemos decir que no podemos aceptar ningún tipo de violencia, venga de donde venga. Desde el equipo técnico, del que yo soy parte y que lo presido, vamos a proponer que se empiece el proceso de indagación sobre este caso y esperamos la Comisión de Ética en pleno lo acepte”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Esperemos que esto lo aprueben, porque consideramos que es un tema no solo delicado, sino que se tiene que rechazar de plano la situación en la que se ha venido dando en estos días”, agregó.

Para la acciopopulista, la Comisión de Ética debe tomar una posición “bastante clara” sobre este tema, al considerar que este grupo de trabajo no puede avalar “este tipo de conductas y delitos”.

“Este tipo de situaciones no se pueden dar. Nosotros no podemos avalar este tipo de comportamientos, de conductas y de delitos; porque ya se estaría hablando de un delito. Ese delito debe ser sustentado y validado en este caso por el Ministerio Público”, manifestó.

Al ser consultada por la actitud del congresista Freddy Díaz, quien estuvo con paradero desconocido algunos días, evitando así ser detenido por un tema de flagrancia; la titular de Ética se limitó a decir que “eso es un tema que lo tiene que ver el Ministerio Público”.



Reafirma denuncia

La trabajadora del Congreso que denunció que fue víctima de violación sexual de parte del parlamentario Freddy Díaz en un ambiente de la oficina del legislador, reiteró su acusación luego de que el exintegrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) afirmará ser inocente tras presentarse ante el Ministerio Público la mañana del último lunes.

"Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada", dijo en ATV.

Como se recuerda, la noche del miércoles 27 de julio se conoció que una trabajadora del Congreso de la República denunció que el referido parlamentario habría abusado sexualmente de ella en su oficina ubicada en el jirón Azángaro, en el Centro de Lima.

Según información de El Comercio, la presunta víctima relató que ella se encontraba bebiendo alcohol con Díaz Monago en el lugar de los hechos, mientras hablaban de temas laborales. Tras ello, aprovechando su estado, el congresista habría cometido el ataque sexual.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: