Defensoría: Atención a denuncia contra Freddy Díaz por violación sexual demoró por su condición de congresista

Diana Portal, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo | Fuente: RPP

Diana Portal, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, afirmó este martes que hubo una demora en la atención de la denuncia contra Freddy Díaz por violación sexual contra una trabajadora del Congreso de la República debido a su condición de parlamentario.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Mañana de RPP Noticias, Diana Portal recordó que desde el año 2021 no hay inmunidad parlamentaria y que la justicia en el caso citado tenía que actuar de manera rápida para proteger los medios probatorios. "Hay una duda inicial en la Fiscalía para la actuación rápida y que ha interferido con el proceso mismo", indicó.



"Lamentablemente en este caso se ha evidenciado que sí", respondió ante la consulta si la condición de parlamentario de Freddy Díaz influyó en la justicia para que se retarde la detención por el presunto delito de violación sexual.

Plantean directorio de congresistas en Lima

Además, la representante de la Defensoría del Pueblo indicó que en el Congreso de la República no se tiene un registro con las direcciones en Lima de todos los parlamentarios para casos de denuncias graves, por lo que debería garantizar un directorio actualizado.

"En un primer momento la Policía Nacional actuó de manera muy rápida, incluso acude a las oficinas, pregunta por el congresista, pero no se les da los datos y éste tampoco responde. Ahí hay algo importante a tener en cuenta. El Congreso debería tener un directorio con las direcciones en Lima porque se señala que la dirección que tiene el congresista Freddy Díaz en la Reniec es de su región y en Lima tendría que tener un destino cierto para acudir a la verificación y para que pueda acudir a declarar. Es un detalle a tener en cuenta", dijo.

Diana Portal afirmó que otra irregularidad en este caso se presentó con el representante de la Fiscalía de la Nación que debió atender el caso de denuncia contra el congresista Freddy Díaz.

"Al inicio la fiscal que recibe el caso es una fiscal de familia y por ser un congresista lo tiene que ver una fiscal suprema, en ese cambio también hay una cierta demora, incluso para la detención, porque la víctima al denunciar rápidamente se puede decir que está en flagrancia y porque la Policía debió ingresar a las instalaciones del Congreso", indicó.

