El Ministerio de la Mujer exhortó este viernes al Congreso de la República que el caso del parlamentario Freddy Díaz Monago, acusado de violación sexual contra una trabajadora suya, sea visto con celeridad por la Comisión Permanente y luego en el pleno.

Dicha cartera del Gobierno se pronunció tras la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de aprobar su informe final de la denuncia constitucional contra el exparlamentario de APP.

"Ante la aprobación de la denuncia constitucional contra Freddy Díaz Monago por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, solicitamos que este sea visto con celeridad por la Comisión Permanente y luego el Pleno. Todos los poderes del Estado deben ser firmes en su lucha contra la violencia hacia las mujeres. Reiteramos que nuestros servicios del Programa Nacional Aurora se encuentra a dispocisión de la víctima", se lee en el mensaje emitido en su cuenta de Twitter.

Situación de Freddy Díaz

Con 18 votos a favor y ninguno en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por unanimidad el informe final que recomienda inhabilitar de la función pública por diez años al parlamentario no agrupado Freddy Díaz. Como se recuerda, este legislador fue suspendido por 120 días en setiembre del presente año.

Este caso pasará ahora a la Comisión Permanente y luego al pleno del Parlamento. De ser desaforado, Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros ocuparía su curul al ser su accesitaria y el Ministerio Público como el Poder Judicial podrán continuar con el proceso contra Díaz.

“Quiero verlo preso”

La extrabajadora del despacho de Freddy Díaz contó al portal Epicentro TV su testimonio de lo que ocurrió el pasado 26 de julio, fecha en que el suspendido legislador habría abusado de ella tras beber alcohol en su oficina por la asunción de Lady Camones (Alianza para el Progreso) como titular del Parlamento.

“Mientras más repita mi historia, si eso sirve de algo, pues lo voy a hacer, así me duela, así me quiebre, así me ponga a llorar, y después de esta entrevista estoy segura de que voy a ir a mi casa y voy a estar peor, (empieza a llorar) pero no me importa, porque todo lo que quiero es verlo preso”, relata la mujer al recordar el fatídico día.

La mujer confesó que se sintió presionada ante la insistencia del legislador para tomar con ella. Tras beber la primera botella de licor, la presunta víctima quiso irse del despacho, pero Díaz le dijo: “¿Cómo te vas a ir tan temprano? Espérate un rato. A ver, voy a ver qué más hay en mi repisa”.

Tras beber un poco de whisky con el excongresista de Alianza para el Progreso (APP), la mujer perdió el conocimiento y se despertó, al promediar las 04:00 a.m., en posición “boca abajo” en el sillón del despacho de Díaz Monago.

“No había ropa interior, o sea, cuando veo, no tenía mi ropa interior. Algo me ha pasado, pero no lo quería creer, y dije: ‘No, ¿acá en el trabajo?’”, se preguntó la agraviada, quien empezaba a sospechar de haber sido ultrajada.