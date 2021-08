La bancada de Fuerza Popular se pronunció tras el voto de confianza otorgado al gabinete de Guido Bellido. | Fuente: RPP

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, se refirió en torno al otorgamiento de voto de confianza que le brindó el Congreso al gabinete ministerial de Guido Bellido.

En declaraciones a la prensa y acompañado por sus compañeros, el parlamentario señaló que serán una firme oposición. "Van a encontrar en Fuerza Popular un muro de contención, como dijo nuestra lideresa, ante los impulsos totalitarios que tengan", dijo.

"Ante la búsqueda de eliminar nuestra Constitución, ante la improvisación y la falta de visión en un país que cumple el Bicentenario", agregó.

Además, felicitó a las bancadas de Renovación Popular, Avanza País y Partido Morado por haberles negado el voto de confianza. Sin embargo, también brindó unas palabras para quienes votaron a favor.

"Queremos también decirles a los otros partidos que no digan después que esto fue un cheque con condiciones, que no lo sabían y que no estuvieron advertidos", apuntó.

Voto de confianza

El Congreso le otorgó este viernes la confianza al Gabinete de Guido Bellido. Votaron a favor 73 congresistas, 50 en contra, cero abstenciones.

Las bancadas que votaron en contra fue Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y el Partido Morado. Durante la sesión, hubo una gran cantidad de manifestantes en los exteriores tanto a favor como en contra del Gabinete de Guido Bellido y estaban a la espera de los resultados.

Bellido y sus ministros acudieron al Hemiciclo este viernes nuevamente para disipar dudas de los congresistas. Hablaron los ministros de Economía, Relaciones Exteriores, Comerio y Turismo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación y Agricultura.