Gladys Echaíz, congresista de Renovación Popular. | Fuente: Andina

La congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) cuestionó "actitudes no apropiadas" de parte del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la presentación este jueves de la cuestión de confianza ante el Congreso que pide derogar la Ley 31399 que limita los procesos de referéndum.



En declaraciones a Todo se sabe de RPP Noticias, la parlamentaria dijo que "no se puede condicionar este tipo de (cuestión) confianza a leyes cuya aprobación son de estricta competencia del Congreso de la República".

"Además, trae consigo una carga de coacción, porque si no se aprueba, entonces se considera que no se le ha otorgado la confianza. Y es más, en el discurso (de Aníbal Torres) se dijo que no de no hacerse (otorgarse la confianza) harán uso de la cuestión de la denegatoria fáctica o algo asi", señaló.

Echaíz acusó al Ejecutivo de utilizar "una institución jurídica, como es la cuestión de confianza, para encubrir una decisión política, al parecer, orientada al cierre del Congreso".

Además, sostuvo que la figura de la denegatoria fáctica -a través de la cual se puede interpretar una negación de la confianza aunque no exista una manifestación puntual al respecto- "ya fue resuelta por el Tribunal Constitucional, en tanto existe una ley de desarrollo que establece que esta debe declararse de manera expresa y comunicarse por escrito".

La congresista de la bancada celeste afirmó que, en respuesta a la cuestión de confianza, el Parlamento "sencillamente aplicará la norma legal".

"Si una cuestión de confianza se presenta utilizando argumentos que no son propios o que no están en las posibilidades que la ley establece, esta es (declarada) improcedente y se hará con la tramitación que establece nuestro propio reglamento", manifestó.

Echaíz insistió en el argumento de que el Ejecutivo busca desarrollar competencias que son delegadas al Congreso por ley, como legislar.

"(El Gobierno) no puede condicionar al Congreso a que apruebe un texto legal que se propone tal cual ha sido propuesto, de ninguna manera, porque en ese caso el Ejecutivo estaría legislando y esto es una competencia que la Constitución no le ha asignado, sino que le corresponde al Congreso de la República", manifestó.

Asimismo, la congresista dijo que la iniciativa planteada por Aníbal Torres responde al temor que existe en el Gobierno por las investigaciones abiertas contra el presidente Pedro Castillo, personas de su entorno, así como varios ministros y funcionarios.

"Hay mucho temor en la parte del investigado y eso ha dado lugar a que se presenten estas cuestiones de confianza que desestabilizan al país, que generan intranquilidad y zozobra en la población y a las mismas instituciones las distraen en el cumplimiento de sus funciones", dijo.

Gobierno plantea cuestión de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó la mañana de este jueves ante el pleno del Congreso una cuestión de confianza para que se apruebe un proyecto del Ejecutivo que pide derogar una norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía, mediante referéndum, en las reformas constitucionales.

Torres dijo que el proyecto del Gobierno "restablece la participación política del pueblo" mediante la eliminación de los límites al referéndum que establece la Ley 31399 y, por ese motivo, plantea una "cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros".



"Hacemos, por lo tanto, cuestión de confianza sobre la participación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo", remarcó ante el pleno, al que informó que el proyecto del Ejecutivo fue presentado "hace pocos minutos".



El primer ministro precisó que la intención del Ejecutivo es que su iniciativa "pueda ser debatida entre esta y la próxima sesión del pleno y luego ser votada".



La Constitución vigente establece que, si el Congreso rechaza una cuestión de confianza, el presidente debe recomponer su gabinete de ministros y, si esto se repite en una segunda ocasión, queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones legislativas.



Torres aseguró que la Constitución señala que la respuesta negativa a un pedido de confianza se establece cuando el pedido es "rehusado" y no expresamente "rechazado", por lo que cualquier mecanismo que use el Congreso, como declarar inadmisible la sola posibilidad de recibir el proyecto, será tomado como una negación de la confianza.



"Eso lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza que estamos planteando, subrayo, no hay ninguna intención de propiciar el cierre del Congreso", anotó.