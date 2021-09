Congresista Muñante: “Lo mejor que le puede pasar al país es que el señor Bellido renuncie” | Fuente: Foto: Andina

En diálogo con RPP Noticias, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, señaló que el presidente Pedro Castillo debería enviar “un mensaje contundente contra toda violencia hacia la mujer”. Esto en referencia a la denuncia realizada por la parlamentaria Patricia Chirinos, quien acusó al premier Guido Bellido de haberla agredido verbalmente.

"Lo mejor que le puede pasar al país es que el señor Bellido renuncie. (…) La carta de medición es completamente distinta cuando la mujer agredida no es de izquierda. Hay que se objetivos y aplicar la misma vara de medición. No se puede justificar la violencia a una mujer que no piensa como ellos. Eso se llama doble rasero, eso no se puede permitir”, señaló.



PIDE RENUNCIA DE IBER MARAVÍ

Asimismo, el parlamentario se refirió al caso del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien la noche del lunes manifestó que pondría su cargo a disposición, tras ser acusado de mantener vínculos con Sendero Luminoso y el Movadef. Muñante mencionó que la interpelación al ministro es “fundamental”, pues el presidente Pedro Castillo habría “caído en una trampa” por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Si el señor Bellido, en su calidad de presidente de Consejo de Ministros, le solicita a un ministro la renuncia lo lógico es que renuncie. (…) Le han tirado la pelota al presidente Castillo y ahora él asume esos pasivos. Es una estrategia para lavarse las manos y darle toda la responsabilidad al presidente Castillo”, aseguró.

“Lo que debió haber hecho el ser Castillo es simplemente remover al señor Maraví. Su silencio y justificación demuestra una falta de liderazgo total del Ejecutivo”, agregó.

