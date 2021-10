Guillermo Bermejo defendió al ministro del Interior. | Fuente: Foto: Mininter / Video: RPP Noticias

El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) defendió al cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, pese a que la Fiscalía lo investiga por presunto crimen organizado, lavado de activos y peculado doloso. Al respecto, el legislador se mostró a favor de que se investigue, sin embargo, cuestionó que se pretenda "condenar de antemano".

"Se habló tanto de que Barrenzuela iba a generar (…) que (su nombramiento) iba a ser a favor del narcotráfico. Barrenzuela ha capturado más de una tonelada de cocaína en menos de una semana. El Perú captura por año 15 toneladas en promedio y ahora en una semana estamos capturando una tonelada", indicó.

"Por sus frutos lo conocerás. Si ya en una semana ha capturado una tonelada de cocaína, cuando en el Perú no se hace eso, más que con grandes excepciones, déjenlo que demuestre si está apto o no y si no está apto, yo seré, junto a otros, los primeros que diremos que se vaya a su casa. Le están pidiendo en una semana lo que no hicieron otros ministros", agregó.

Bermejo también justificó la reciente decisión del Gobierno de restablecer las relaciones con el gobierno de Venezuela con la reapertura de una embajada en ese país y respaldó al cuestionado embajador del Perú en ese país, Richard Rojas, quien no tiene experiencia en relaciones diplomáticas y tiene como cargo el de secretario nacional de Perú Libre.

"El Derecho internacional indica el reconocimiento entre los Estados, no entre los gobiernos. Con Venezuela tenemos problemas graves, tenemos un millón y pico de venezolanos que están aquí, que fueron aupados por otros gobiernos que querían contribuir en el boicot al gobierno venezolano. El Derecho internacional indica que no puede haber injerencia entre países y hoy tenemos que resolver el problema con Venezuela", indicó.

El parlamentario insistió en que el objetivo de la reapertura de la embajada del Perú en Venezuela es que ambos países realicen coordinaciones para lograr el retorno de ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio peruano. Además, negó que el gobierno de Panamá haya rechazado la designación de Richard Rojas como embajador en ese país.

"No es que se le haya negado, tengo entendido que se presentan cartas, que se espera un mes (pero) que Cancillería retiró las cartas un poco antes. Son rumores, no son cosas concretas, habría que preguntarle al gobierno de Panamá qué es lo que piensa, pero no existe ningún documento de rechazo a la presencia de Richard Rojas como embajador", indicó.

Investigación por presunto crimen organizado y lavado de activos

Karim Ninaquispe, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, informó que la investigación preliminar en contra del ministro del Interior, Luis Barranzuela, se abrió en septiembre último por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos y peculado doloso por extensión.



En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, explicó que unos denunciantes presentaron un informe de auditoría sobre la administración de la Empresa Agroindustrial Tumán entre los años 2015 y 2016. "Se cuestiona determinados servicios, tanto para personas naturales como jurídicas, que, aparentemente, vendrían a ser ficticios", expresó.



La tesis fiscal señala que una presunta red liderada por exadministradores judiciales habría ocasionado en esos años perjuicios por más de 12 millones de soles. El caso es conocido como 'Los incas del azúcar'.



Karim Ninaquispe indicó que Luis Barranzuela habría recibido entre enero, febrero y abril del 2016 la suma de 207 000 soles por supuestos servicios fantasmas, pues "no parece ningún sustento que acredite que el servicio se prestó en calidad de abogado".



"Estamos hablando de 37 investigados formalmente y se va a tener que determinar por parte del Ministerio Público si, en efecto, son o no servicios ficticios", enfatizó.

